Calendario de la NFL 2026: Todos los Juegos Clave que Se Han Adelantado de la Próxima Temporada

La NFL dio a conocer algunos de los partidos que se jugarán en la próxima temporada 2026; aquí te decimos qué equipos se van a enfrentar y en qué fechas se realizaran los partidos de futbol americano.

Calendario 2026 de la NFL

A continuación, te compartimos los juegos que se han adelantado como parte del calendario 2026 de la NFL:

Dallas Cowboys vs Giants de Nueva York: 13 de septiembre de 2026.

Broncos de Denver vs Kansas City Chiefs: 14 de septiembre de 2026.

Bills de Buffalo vs Lions de Detroit: 17 de septiembre de 2026

Dallas Cowboys vs Eagles de Filadelfia: 26 de noviembre de 2026, en el Día de Acción de Gracias.

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Datos clave de la temporada 2026 de la NFL

El calendario completo de la NFL se anunciará este jueves, 14 de mayo de 2026 y en N+ te daremos todos los detalles sobre los próximos juegos de la temporada regular.

Los Bills de Buffalo son uno de 10 equipos que tendrán nuevos entrenadores esta temporada, con Joe Brady tomando el mando después de que Sean McDermott fue despedido tras nueve temporadas.

Detroit busca recuperarse después de perderse los playoffs la campaña pasada.

Esta es la octava vez en los últimos 15 años que los Cowboys y los Giants abren la temporada.

Esta será la tercera vez, y la primera desde 2014, que los Eagles serán el rival de los Cowboys en el Día de Acción de Gracias.

Dallas ha ganado sus últimos cuatro partidos del Día de Acción de Gracias, incluida una victoria 31-28 sobre los Chiefs de Kansas City, en 2025.

El partido de Acción de Gracias es tradicionalmente el más visto de la temporada regular.

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Con información de N+.

RMT