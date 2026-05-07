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OMS Alerta por Más Contagios de Hantavirus: Contagios de Cepa de los Andes Pueden Aumentar

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La OMS señala que es posible que se detecten más casos de hantavirus

Foto: Reuters | Archivo

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio hoy, 7 de mayo de 2026, una conferencia de prensa encabezada por su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre el brote de la cepa de los Andes del hantavirus.

La OMS consideró que es posible que se detecten más casos de hantavirus, pues el periodo de incubación es de al menos 6 semanas.

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