¿Hay Vacuna contra el Hantavirus? Brote Causa 3 Muertes en Crucero con 150 Pasajeros Atrapados

Un posible brote de hantavirus ha cobrado la vida de tres personas que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, por el Atlántico sur. Casi 150 pasajeros permanecen en el barco atracado frente a Cabo Verde, Sudáfrica. ¿Hay vacuna contra este virus transmitido por roedores?

El hantavirus se transmite a través de las heces de roedores.

se transmite a través de las heces de roedores. No existe una cura específica contra este virus que provoca severas enfermedades respiratorias.

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149 pasajeros continúan en vilo ante brote de hantavirus en crucero de lujo

La empresa turística Oceanwide Expeditions ha confirmado que 149 pasajeros de 23 nacionalidades permanecen atrapados a bordo del crucero MV Hondius, que permanece frente a las costas de Cabo Verde, en Sudáfrica. Hasta el momento, han fallecido tres personas a bordo del barco que zarpó de Ushuaia, al extremo sur de Argentina, y que recorría el Atlántico sur.

Los fallecidos serían una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán. Las autoridades sanitarias de Países Bajos han confirmado que al menos uno de los pacientes muertos ha dado positivo a hantavirus, aunque no se ha confirmado la presencia del virus en los demás muertos.

Al menos un paciente más, de origen británico, estaría recibiendo atención en tierra firme en Sudáfrica. Este lunes se prepara la posible evacuación de otros dos pasajeros con síntomas de hantavirus que viajaban a bordo del crucero de lujo, cuyos camarotes cuestan entre 16 mil y 25 mil dólares.

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El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos (RIVM), que confirmó la presencia de hantavirus en el barco, señaló que aún no se identifica la posible fuente del brote. Un vocero explicó a la agencia Reuters que los pacientes se podrían haber contagiado por contacto con roedores a bordo del barco o en tierra firme durante una de las paradas por Sudamérica. El portavoz explicó:

“Se podría imaginar, por ejemplo, que las ratas a bordo del barco transmitieran el virus. Pero otra posibilidad es que, durante una escala en algún lugar de Sudamérica, las personas se infectaran, por ejemplo a través de ratones, y enfermaran de esa manera”.

¿Existe vacuna contra el hantavirus?

El hantavirus engloba a una familia de virus que se propagan a través de roedores. Las principales vías de contagio ocurren cuando se entra en contacto con la orina, excrementos o saliva de estos animales.

Según señalan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el hantavirus es capaz de producir enfermedades respiratorias graves, potencialmente mortales. Este virus puede causar Síndrome Pulmonar por Hantavirus o fiebre hemorrágica acompañada de daño renal.

Los primeros síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición y se asemejan a los de la influenza común, lo que puede dificultar el diagnóstico. La infección causada por el hantavirus, que suele ser grave, puede ser mortal: según los CDC, hasta un 38% de las personas que presentan síntomas respiratorios pueden morir a causa de la enfermedad.

Es infrecuente el contagio entre humanos, por lo que se considera una infección zoonótica, que salta de ratones o ratas hacia las personas. Por desgracia, actualmente no existe cura ni un tratamiento específico contra el hantavirus, por lo que los pacientes solo reciben cuidados. Ante la intensidad de la infección, los pacientes pueden llegar a necesitar intubación, suministro de oxígeno y diálisis.

Tampoco existe, como tal, una vacuna contra el hantavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en Asia se usan ampliamente vacunas para prevenir el síndrome hemorrágico con síndrome renal, especialmente en el caso de los hantavirus Hantaan y Seoul, los más comunes en el continente. No obstante, esta vacuna no previene la enfermedad respiratoria.

Actualmente, existen varias investigaciones para desarrollar una vacuna que prevenga el contagio del hantavirus. El Centro de Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Concepción, en Chile, es responsable de uno de los desarrollos más prometedores, aunque este fármaco todavía está en fase de pruebas.

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Precisamente Chile, y su vecina Argentina, tienen un interés especial por controlar el hantavirus, pues en estos dos países circula la versión Andes del virus. Se baraja la posibilidad de que este hantavirus sea responsable de los casos a bordo del crucero MV Hondius.

Al respecto, Daniel Bausch, profesor visitante del Instituto Universitario de Altos Estudios de Ginebra, en Suiza, declaró a la agencia Reuters que existen indicios de transmisión entre humanos en el caso del virus de los Andes. “Por eso es significativo que este crucero iniciara su travesía en Argentina”, señaló.

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Con información de AFP y Reuters