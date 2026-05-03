Hantavirus: ¿Qué Es y Qué Provoca esta Enfermedad que Encendió Alarmas por Brote en un Crucero?

Alerta en altamar luego por un brote de Hantavirus que causó la muerte de tres personas en un crucero por el Océano Atlántico, pero ¿qué es esta enfermedad y qué la provoca?

Este domingo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que dos adultos mayores y una persona más fallecieron a bordo de la embarcación por esta enfermedad. Además hay por lo menos tres personas más con síntomas en la embarcación.

Video: Confirma OMS Brote Epidemiológico de hantavirus en Crucero en el Atlántico: Ya Hay Dos Muertos

¿Qué es el Hantavirus y qué lo provoca?

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos lo define como una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos.

El virus está presente en la orina y excremento de los roedores, aunque a ellos no los contagia. Sin embargo, los humanos resultan infectados cuando se exponen al polvo contaminado de los nidos o excremento de los ratones.

El Instituto para la Cooperación Internacional en Biología Animal de la Universidad Estatal de Iowa, Estados Unidos agrega que se trata de un grupo de virus que son bastante comunes en Asia y Europa.

¿Cómo se contagia el Hantavirus?

Cada hantavirus tiene uno o algunos huéspedes roedores específicos, en cuyas poblaciones se transmite el virus por mordedura o aerosoles.

Los humanos se pueden convertir en huéspedes del Hantavirus al tener contacto con roedores infectados o sus excrementos, sobre todo en lugares cerrados, donde los virus se inhalan por el polvo aerolizado.

En algunos casos se puede transmitir a través de piel dañada, a través de mordedura de ratones.

¿Qué síntomas presenta una persona contagiada por Hantavirus y cuánto tiempo tarda en incubarse?

La Universidad de Iowa agrega que el periodo de incubación del Hantavirus es de 1 a 6 semanas, y puede provocar dos enfermedades, principalmente: Fiebre hemorrágica con síndrome renal o síndrome pulmonar.

En el primer caso, la fiebre aparece de forma abrupta con escalofríos, postración, dolor de cabeza y espalda. Además de náuseas, vómito y dolor abdominal.

Mientras que en el caso del síndrome pulmonar, la fase inicial dura 3 a 5 días con fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, mareos, malestar y vértigo.

Después del comienzo de la fase cardiopulmonar, la enfermedad avanza rápidamente al grado de requerir ventilación mecánica. Así como signos de enfermedad renal.

Entre otros síntomas de una persona con Hantavirus en estado avanzado, son

Tos Seca

Sensación de Indisposición

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Dificultad respiratoria

Video. Autoridades en San Diego Emiten Alerta por Hantavirus, Qué Es

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