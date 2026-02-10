Pablo Tiene Sarampión: ¿Dónde Descargar el Libro de UNAM con Explicación para Niños del Virus?

Actualmente, el mayor número de casos confirmados de sarampión en México se concentra en niños de entre 1 y 9 años de edad, grupo que suma un total de 2 mil 415 contagios. De esta cifra, 1,327 casos corresponden a menores de 1 a 4 años, mientras que 1,088 se registran en niños de 5 a 9 años.

Ante este panorama, investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Susana López Charretón, Selene Zárate y Martha Yocupicio, crearon el cómic infantil “Pablo tiene sarampión”, con el objetivo de que sea un material de lectura familiar y ayude a comprender la enfermedad desde una edad temprana.

La iniciativa surgió como respuesta al incremento de grupos antivacunas en distintos países, particularmente en Estados Unidos, donde se rechaza la inmunización pese a que sigue siendo la forma más eficaz y económica de prevenir enfermedades como el sarampión.

¿Qué es un virus?, ¿cómo se transmite?, ¿por qué son tan importantes las vacunas? Estas y otras preguntas encuentran respuesta en el libro, el cual presenta la información de manera clara, sencilla y con un enfoque pedagógico accesible para niñas y niños.

¿De qué trata el libro?

La historia narra el caso de Pablo, un niño que un día no asiste a la escuela porque enfermó de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede provocar secuelas graves en el sistema inmunológico.

Debido a su padecimiento, además de permanecer en casa para evitar contagiar a sus compañeros y maestras, Pablo tampoco puede jugar con sus amigos hasta que su cuerpo logre defenderse del virus que lo afectó.

¿Dónde conseguir el libro gratis?

“Pablo tiene sarampión” es una obra de gran relevancia que ha sido traducida a 15 idiomas, entre ellos inglés, danés, francés, italiano, japonés, croata, ruso, alemán, portugués, rumano, chino, persa, hindi, árabe y turco, además de cuatro lenguas indígenas mexicanas: mixteco, tzotzil, maya y náhuatl.

El libro, editado por la Sociedad Mexicana de Virología, está disponible de manera gratuita para consulta y descarga dando click aquí. Asimismo, en YouTube puede encontrarse una versión narrada de forma amena y accesible para todo público.

