Sarampión en CDMX: ¿Qué Alcaldías Tienen Más Casos Confirmados por el Brote del Virus?

El sarampión en México tiene en alerta a las autoridades sanitarias debido a su alto nivel de contagio. En el caso de la Ciudad de México ya se reportó la primera muerte por esta enfermedad. Pero, ¿qué alcaldías tienen más contagios de sarampión y cómo se está combatiendo al brote?

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Epidemiología, hasta este 9 de febrero se tienen confirmados 8 mil 899 casos y se tiene el registro de 28 defunciones en todo el país. Mientras que en la CDMX, hasta el momento se tiene un acumulado de 184 casos confirmados y una defunción.

Se trata de una menor de 14 meses de edad que falleció en diciembre de 2025, no obstante, hasta este martes se dio a conocer que su muerte fue por sarampión.

La razón por la que no se informó en diciembre de 2025 es que no se certificó como sarampión hasta el día de ayer. Es un proceso que tiene que hacer la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Epidemiología, etcétera, dijo la secretaria de Salud local, Nadine Gasman Zylbermann

En ese sentido y con miras para frenar los contagios, las autoridades capitalinas aseguraron que se mantienen las acciones necesarias para hacerle frente al virus, así lo indicó la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Todavía tenemos en la ciudad una situación manejable (respecto a contagios de sarampión) y estamos muy apurados para que esto sea (así), aseguró

No obstante, confirmó que este mes se triplicaron los casos confirmados de sarampión en la ciudad.

Sí, efectivamente este mes aumentó la cantidad de personas que se detectó con sarampión

Pero, ¿en qué zonas de la Ciudad de México se han confirmado más casos de sarampión?

¿Cuáles son las alcaldías donde hay más casos de sarampión en CDMX?

En conferencia de prensa la mandataria capitalina pidió que la información sobre el brote de sarampión por demarcación no sea usada para “estigmatizar” a las personas que habitan, laboran o estudian ahí.

No estigmaticemos (...) Es muy sensible esta información y puede generar incluso rechazo a las personas, puntualizó

La titular de la Secretaría de Salud de CDMX, Nadine Gasman Zylbermann, dio a conocer algunas de las alcaldías que encabezan la lista con el mayor número de casos confirmados de sarampión. Entre las cuales se encuentran:

Gustavo A. Madero - 39 casos confirmados

Álvaro Obregón - 35 casos confirmados

Cuauhtémoc - 18 casos confirmados

Miguel Hidalgo - 14 casos confirmados

Sin embargo, Gasman Zylbermann ya no dio a conocer detalles de la situación de sarampión en dichas demarcaciones, tal es el caso de grupo etario o sexo de los pacientes, debido a que la jefa de gobierno le pidió ya no proporcionar más datos.

No, no, yo creo que hasta allí está bien la información (...) En estas alcaldías son en las que estamos ahorita destinando la mayor parte de nuestra de las brigadas territoriales

Finalmente, aseguraron que continuará la vacunación contra sarampión en CDMX, por lo que hay “vacunas suficientes” y en los próximos días llegarán más al país.

Estamos trabajando para que toda la población se atienda, tenemos lugares a donde pueden acudir hasta las 11 de la noche (...) Tomemos conciencia que la vacunación nos ayuda para enfrentar cualquier brote

¿Cómo se previene el contagio de sarampión?

Es importante destacar que el sarampión es considerado un virus muy contagioso. De hecho, su carga viral es más fuerte que la del COVID. Para que tengas mayor panorama de esto, aquí te presentamos cómo son los contagios en cada enfermedad:

Un paciente con COVID puede contagiar hasta 4 personas

Un paciente con sarampión puede contagiar de 15 a 16 personas

Pero si la cantidad de personas que se pueden contagiar con solo un enfermo, la alerta aumenta por la vida que tiene el virus en el ambiente o superficies, ya que en habitaciones u objetos puede permanecer hasta dos horas activo.

Si una persona no vacunada ingresa a una habitación y toca un objeto donde está presente el virus, tiene un 90% de probabilidades de contagiarse.

Para evitar un contagio de sarampión tienes que:

Vacunarte

Tener buena ventilación en las habitaciones

Desinfectar lugares y superficies con alcohol o soluciones en cloro

Evitar las aglomeraciones

Usar cubrebocas

