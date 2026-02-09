Sarampión en México: ¿Cuánto Tiempo el Virus es Activo en Superficies y Cómo Evitar el Contagio?

Los casos de sarampión en México van en aumento y por ello las autoridades han redoblado esfuerzos para la vacunación. Pero, ¿cuánto tiempo dura el virus en superficies y cómo puedes evitar el contagio?

Según la Secretaría de Salud, hasta el momento se han confirmado 8 mil 575 casos de sarampión desde el 1 de enero de 2025 hasta el 6 de febrero de 2026. Los grupos etarios que presentan la mayoría de los casos son:

1 a 4 años (1,290 casos)

5 a 9 años (1,039 casos)

25 a 29 años (938 casos)

Pero ojo, porque las personas de cualquier edad pueden contagiarse, de ahí la importancia de la vacunación contra el sarampión. Debido a que no hay un tratamiento específico para hacerle frente, solo la vacuna.

¿Cuánto tiempo dura el sarampión sobre las superficies?

Es importante destacar que el sarampión es considerado un virus muy contagioso. De hecho, su carga viral es más fuerte que la del COVID. Para que tengas mayor panorama de esto, aquí te presentamos cómo son los contagios en cada enfermedad:

Un paciente con COVID puede contagiar hasta 4 personas

Un paciente con sarampión puede contagiar de 15 a 16 personas

Pero si la cantidad de personas que se pueden contagiar con solo un enfermo, la alerta aumenta por la vida que tiene el virus en el ambiente o superficies.

Por ejemplo, si una persona tiene sarampión y entra a una habitación, el virus permanece por dos horas, así que esto se convierte en un foco de infección por sí solo. Si una persona no vacunada ingresa a ese cuarto, tiene un 90% de probabilidades contagiarse.

Ahora bien, en el caso de las superficies, el sarampión permanece aproximadamente el mismo tiempo que en el aire en sitios como:

Mesas

Manijas de puertas

Juguetes

Toma nota, ya que los especialistas señalan que el tipo de artículo o material de superficie también importan. Por ejemplo, en el caso de superficies lisas de acero inoxidable o plástico puede durar más el virus.

Lo anterior, porque el sarampión se adhiere mejor a los materiales no porosos. como ropa o fibras naturales. Especialistas han detectado que la presencia viral en acero puede llegar hasta las 48 horas.

El tipo de clima influye, ya que el sarampión puede sobrevivir mejor a ambientes con baja humedad, es decir, secos y con temperaturas frescas.

Para evitar un contagio de Sarampión tienes que:

Vacunarte

Tener buena ventilación en las habitaciones

Desinfectar lugares con alcohol o soluciones en cloro

Evitar las aglomeraciones

Usar cubreboca

