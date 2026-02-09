Contingencia Ambiental CDMX: ¿Cuándo Podría Haber Doble Hoy No Circula por Mala Calidad el Aire?

¿Cuándo habrá contingencia ambiental y doble Hoy No Circula? Esto podría ocurrir en los próximos días debido al clima que podría favorecer altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

De acuerdo con las autoridades, la alerta es para ofrecer a la población información oportuna para cuidar su salud. Lo anterior, porque los modelos de pronóstico de la calidad del aire de la Ciudad de México y del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, refieren que se presentarán condiciones meteorológicas adversas.

Noticia relacionada: "Parece Pantano": Reportan Altos Niveles de Contaminación en Lago de Bosque de Aragón en GAM

Que podrían resultar en una muy mala calidad del aire y en la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono

Según los especialistas, las condiciones que serían clave para activar la contingencia ambiental, así como las medidas de restricción para disminuir las emisiones de contaminantes son:

Se tendrá la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera

Cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México

Temperaturas por encima de lo normal para esta época del año

Estas condiciones favorecen las reacciones químicas en la atmósfera para la formación y acumulación de ozono, pudiéndose alcanzar valores por arriba de las 150 ppb, con la posibilidad de que se active una contingencia ambiental atmosférica

Video: Nuevo León Recicla Estudio de la CDMX para Medir el Impacto de la Contaminación en la Salud

¿Cuándo podría activarse la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

Toma nota, la CAMe indicó que estas condiciones se presentarán en la semana del 9 al 15 de febrero. Pero ojo, porque dieron a conocer los días en los que se pronostican condiciones desfavorables, especialmente para los siguientes:

Martes 10 de febrero

Miércoles 11 de febrero

Jueves 12 de febrero

En estos días se esperan altas temperaturas y viento débil, incrementándose ligeramente hacia el fin de semana

Por está razón, las autoridades ambientales piden a la población seguir estas recomendaciones:

Evitar exponerse a los picos de concentración de ozono, entre las 13:00 y 19:00 horas

Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados

Recomendaciones para la reducción de emisiones:

Reducir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado

Usar el transporte público o compartir el automóvil

Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes

Preferir los viajes en bicicleta o caminando

Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes

Historias recomendadas:

EPP