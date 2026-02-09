Contingencia Ambiental CDMX: ¿Cuándo Podría Haber Doble Hoy No Circula por Mala Calidad el Aire?
La CAMe alertó por los altos niveles de contaminación que se prevén para los próximos días, por lo que se podría activar contingencia ambiental y doble Hoy No Circula; estos son los detalles
¿Cuándo habrá contingencia ambiental y doble Hoy No Circula? Esto podría ocurrir en los próximos días debido al clima que podría favorecer altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), así lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).
De acuerdo con las autoridades, la alerta es para ofrecer a la población información oportuna para cuidar su salud. Lo anterior, porque los modelos de pronóstico de la calidad del aire de la Ciudad de México y del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, refieren que se presentarán condiciones meteorológicas adversas.
Que podrían resultar en una muy mala calidad del aire y en la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono
Según los especialistas, las condiciones que serían clave para activar la contingencia ambiental, así como las medidas de restricción para disminuir las emisiones de contaminantes son:
- Se tendrá la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera
- Cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México
- Temperaturas por encima de lo normal para esta época del año
Estas condiciones favorecen las reacciones químicas en la atmósfera para la formación y acumulación de ozono, pudiéndose alcanzar valores por arriba de las 150 ppb, con la posibilidad de que se active una contingencia ambiental atmosférica
¿Cuándo podría activarse la contingencia ambiental en CDMX y Edomex?
Toma nota, la CAMe indicó que estas condiciones se presentarán en la semana del 9 al 15 de febrero. Pero ojo, porque dieron a conocer los días en los que se pronostican condiciones desfavorables, especialmente para los siguientes:
- Martes 10 de febrero
- Miércoles 11 de febrero
- Jueves 12 de febrero
En estos días se esperan altas temperaturas y viento débil, incrementándose ligeramente hacia el fin de semana
Por está razón, las autoridades ambientales piden a la población seguir estas recomendaciones:
- Evitar exponerse a los picos de concentración de ozono, entre las 13:00 y 19:00 horas
- Evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas
- Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados
Recomendaciones para la reducción de emisiones:
- Reducir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado
- Usar el transporte público o compartir el automóvil
- Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes
- Preferir los viajes en bicicleta o caminando
- Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado
- Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes
