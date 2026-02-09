Hermanos Llevan a Celebrar Cumpleaños a su Mamá y Desaparecen en Mazatlán: “Perdí a 4 Hijos”

El caso de los turistas desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa, sigue bajo investigación, sin embargo, hasta el momento no se sabe dónde podrían estar. Los jóvenes llevaron a su mamá a celebrar su cumpleaños y ya no regresaron. “No perdí ni uno ni dos, fueron cuatros hijos, ayúdenme”, dijo.

Este lunes la señora Verónica Sabino Contreras, madre de los cuatro jóvenes que se encuentran desaparecidos, dijo a N+ que salió a bloquear las principales avenidas de la Ciudad de México con la finalidad de pedir a las autoridades la localización con vida de sus hijos.

Mis hijos están desaparecidos, espero que me entiendan. Nosotros somos gente de paz, no queremos perjudicar aquí la ciudad (a los habitantes), dijo

En inmediaciones de la avenida Juárez y el Eje Central, los familiares y seres queridos de los jóvenes, cerraron el paso vehicular con ayuda de enormes mantas con sus nombres, rostros y la frase:

Mazatlán, regrésanos a nuestros hijos, somos del Estado de México

¿Cómo desaparecieron los turistas en Mazatlán?

Verónica relató que el viaje a Mazatlán, Sinaloa, fue un plan familiar. Con mucho cariño sus hijos le prepararon la sorpresa para celebrar su cumpleaños, ya que en esta ocasión querían honrar a su mamá de manera especial.

Por ello, emprendieron el viaje y disfrutaron del puerto previo a las actividades que se llevan a cabo en el Carnaval, sin embargo, el 3 de febrero la diversión se convirtió en tragedia.

Según la señora Verónica, luego de cenar, sus hijos le comentaron que querían rentar unos vehículos tipo razers con la intención de dar un paseo turístico en la zona, pero después de ese momento ya no volvieron a saber de los hermanos y de la esposa e hija de uno de ellos.

No sabe nada. Ella caminó sobre sobre la carretera y una persona la encontró y eso fue lo que ella me dice

Los seis integrantes de la familia Sabino fueron vistos por última vez en una tienda de conveniencia localizada en la avenida Camarón Sábalo.

Posteriormente se informó que la empresa que les rentó los autos halló las unidades. La mujer de 28 años y la niña de 9 años de edad, madre e hija, fueron localizadas en El Habal, al norte de Mazatlán, a unos kilómetros de la zona donde se encontraron los coches. Ambas estaban en estado de shock, por lo que no pudieron declarar de inmediato.

No obstante, se desconoce el paradero de:

Óscar García Hernández, de 30 años , quien es esposo de la mujer y padre de la niña. Además, es maestro de Educación Física en una escuela de Jiquipilco, también ayuda a niños con discapacidad. Según la ficha de búsqueda mide 1.76 metros de altura, su tez es morena y su complexión es delegada. Sus señas particulares son: mancha en el lado izquierdo del pecho, cicatriz en la muñeca derecha y un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la imagen del rostro de un león y con la descripción "XX2VIMMXVI"



, quien es esposo de la mujer y padre de la niña. Además, es maestro de Educación Física en una escuela de Jiquipilco, también ayuda a niños con discapacidad. Según la ficha de búsqueda mide 1.76 metros de altura, su tez es morena y su complexión es delegada. Sus señas particulares son: mancha en el lado izquierdo del pecho, cicatriz en la muñeca derecha y un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la imagen del rostro de un león y con la descripción "XX2VIMMXVI" Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años: La ficha de búsqueda refiere que su tez es morena clara, su complexión es robusta y sus ojos son medianos y color café oscuro. En tanto, su cabello es ondulado y castaño oscuro. No tiene tatuajes o señas particulares.



La ficha de búsqueda refiere que su tez es morena clara, su complexión es robusta y sus ojos son medianos y color café oscuro. En tanto, su cabello es ondulado y castaño oscuro. No tiene tatuajes o señas particulares. Javier Ramírez Sabino, de 25 años: Según la ficha de búsqueda mide aproximadamente 1.70 metros, su tez es blanca, complexión robusta, sus ojos son medianos y café claro. Una de sus señas particulares es una cicatriz en la muñeca de uno de sus brazos y otra en la mejilla izquierda



Según la ficha de búsqueda mide aproximadamente 1.70 metros, su tez es blanca, complexión robusta, sus ojos son medianos y café claro. Una de sus señas particulares es una cicatriz en la muñeca de uno de sus brazos y otra en la mejilla izquierda Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años: Él es de tez morena, complexión robusta, cara redonda y boca grande y labios medianos. Mide aproximadamente 1.70 metros y no tiene una seña particular.

Soy una madre destrozada porque perdí a cuatro hijos. No perdí ni uno ni dos, fueron cuatro hijos los que desaparecieron en Mazatlán

La madre de los turistas desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa, pide ayuda a las autoridades federales para localizar a sus hijos, ya que asegura que su intención no es afectar a la ciudadanía con las movilizaciones y bloqueos, solo quiere de regreso, sanos y salvos a sus hijos, con quienes días antes celebraba la dicha de tenerlos junto a ella.

La verdad me da mucha pena haber bloqueado un rato, pero quiero ser escuchada, mis hijos están desaparecidos

