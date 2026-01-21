Aseguran a Conductor de Razer por Manejar en Área Protegida y Dañar Nevado de Toluca

Las Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que por primera vez se puso a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR) un vehículo tipo Razer y a su conductor, luego de ingresaron sin autorización a la zona núcleo del Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca.

Según las autoridades, este hecho corresponde a un delito ambiental, conforme a la legislación vigente. Ocurrió el 18 de enero, cuando el vehículo ingresó y transitó dentro de la zona núcleo del Nevado de Toluca, sin contar con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Ocasionando la destrucción de la vegetación forestal, por lo que la puesta a disposición se llevó a cabo por conductas previstas y sancionadas

¿Qué daños causó el razer en el Nevado de Toluca?

Un día después, inspectores de la Profepa, en coordinación con la Policía Ministerial y la Conanp, acudieron al lugar con el objetivo de evaluar los posibles daños ambientales, a fin de dar continuidad al procedimiento iniciado ante la FGR.

La Profepa dará cumplimiento en tiempo y forma a todos los requerimientos que formule la FGR, con el objetivo de que se determine la vinculación a proceso del conductor del vehículo, conforme a la ley

Esta es la primera vez que la Oficina de Profepa en el Estado de México realiza la puesta a disposición de una persona por transitar con un vehículo razer dentro del Nevado de Toluca, por lo que representa “un precedente en la protección y vigilancia de esta ANP”.

¿Cuál es la sanción por entrar sin autorización en el Nevado de Toluca?

Según la fracción I del artículo 418 del Código Penal Federal, se establece la pena para aquellas personas que sin autorización previa de la autoridad competente, “desmonte o destruya vegetación forestal, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas”

Por lo tanto, ingresar al área protegida del Nevado de Toluca sin autorización equivale a una sanción de seis meses a nueve años de prisión y multa de cien a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir, de los 11 mil 731 pesos hasta los 351 mil 930 pesos.

