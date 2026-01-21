La Nicholette: ¿Qué se Sabe de la Desaparición de la Influencer en Culiacán? | Cronología

La influencer “La Nicolette” se encuentra desaparecida luego de ser privada de la libertad en calles de Culiacán, Sinaloa. Esta es la cronología de los hechos, en los que la joven conocida como “La Muchacha del Salado” fue vista por última vez.

Según los primeros reportes, los familiares de Nicole Pardo Molin, de 20 años de edad, perdieron contacto con ella este 20 de enero de 2026 en inmediaciones del Sector de la Isla Musala.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) emitió una ficha de búsqueda bajo el protocolo ALBA, en la que refiere que se le vio en el domicilio ubicado en el Fraccionamiento Isla Musala, Culiacán, Sinaloa y hasta la fecha, no se tiene más datos sobre su paradero.

Se considera que su integridad pudiera encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito

Asimismo, el reporte con el folio PASIN/05/2026 señala que la creadora de contenido La Nicholette mide 1.62 metros, su complexión es regular y tiene cabello largo, lacio, color castaño claro.

Además puntualiza que su tez es clara, sus ojos grandes y de color café claros tiene boca y labios medianos, así como cejas delgadas.

El día de su desaparición vestía blusa color morado, pantalón negro, huaraches y moño negros.

¿Qué pasó con La Nicholette?

"La Nicholette” o “La Muchacha del Salado” fue vista por última vez este martes 20 de enero de 2026, cuando circulaba en su característico vehículo cybertrtuck color morado en calles de Isla Musala.

Las cámaras de su camioneta Tesla captaron el momento exacto en el que la influencer desciende de su unidad y se acerca un auto color blanco. Luego de unos momentos, intenta subir de nuevo a su unidad.

Sin embargo, no lo consigue, ya que dos sujetos presuntamente armados la jalan para evitar que pueda “escapar”. Nicholette opone resistencia en todo momento, no obstante, logran someterla para llevarla por la fuerza al otro vehículo.

A partir de este momento, sus seres queridos y comunidad digital dejaron de tener noticias sobre ella. La FGE ya investiga el caso y realiza las acciones necesarias para dar con su paradero.

En tanto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que ya existe un operativo para localizar a la influencer. También señaló que no hay mayor información sobre “La Nicholette” que el video que quedó grabado por su camioneta.

¿Quién es y qué contenido hace “La Nicholette?

Nicole Pardo Molina, mejor conocida en redes sociales como “La Nicholette” o “La Muchacha del Salado”, tiene 20 años de edad. Es de nacionalidad mexicana y estadounidense, viabaja constantemente de Phoenix, Arizona, a Culiacán, Sinaloa, para atender un negocio.

Desde muy joven comenzó a interesarse por la creación de contenido y el emprendimiento. En una entrevista para Margarito Music, Nicholette contó que sólo estudió hasta el primer año de secundaria. Decidió dejar sus estudios durante la pandemia, ya que las clases en línea no le gustaban.

Me salí ya no quise regresar por la cuestión del COVID, las clases en línea… Decidí hacer mis negocios. Nunca me imaginé que sería así

La adolescente comenzó con un negocio de venta de pulseras, el cual poco a poco se convirtió en una empresa. Con ayuda de TikTok, Instragram y Twitch promociona sus ventas de accesorios y ropa, principalmente lentes, pulseras y gorras.

No obstante, llama la atención que parte de su mercancía hacía referencia a facciones del crimen organizado que opera en Culiacán, tal es el caso de "Los Chapitos".

Además de su negocio en línea y físico, crea contenido exclusivo para OnlyFans. Su fama como influencer alcanzó un punto importante cuando decidió incursionar en la música.

¿Cuál es el corrido de La Nicholette?

La Nicholette decidió pagar por un corrido que hablara de ella y sus hazañas en los negocios, así que destinó la cantidad de 5 mil dólares, es decir, más de 87 mil 400 pesos por la rola.

Iba a cumplir 16 años y me quería regalar un corrido para mi cumpleaños, aseguró

Grupo Arriesgado fue el encargado de crear el corrido “La Muchacha del Salado”, canción que hace referencia a La Nicholette y su éxito económico y sus negocios en Culiacán.

♪ Entró de lleno al negocio

En pocas palabras, está haciendo leña

En la maña no le cuentan

Porque experiencia tiene la quema ♫

