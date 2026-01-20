Matan a Doctor en su Consultorio por No Atender a Herido de Bala en Culiacán, Sinaloa

La violencia en Sinaloa no se detiene. Un doctor fue asesinado al interior de su consultorio luego de negarse a atender a un hombre herido de bala en Culiacán; esto ocurrió.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en una clínica particular de la sindicatura de Costa Rica, alrededor de las 20:00 horas, cuando el médico Jesús Manuel Elizalde, estaba trabajando como de costumbre en inmediaciones de la avenida San Rafael.

Los testigos refirieron que sujetos armados irrumpieron en el lugar para solicitar ayuda para un hombre que tenía una herida de bala, por lo que al negarse atacaron al especialista de la salud.

En su consultorio quedó tendido el cuerpo del doctor Jesús Manuel de 33 años de edad, quien presuntamente perdió la vida por una lesión en el cuello. Luego de informarse su fallecimiento, la zona fue asegurada para comenzar con las investigaciones.

La Fiscalía de Sinaloa lleva a cabo las indagatorias para esclarecer el caso, en tanto, los familiares, colegas y seres queridos del doctor exigen justicia por su homicidio.

¿Qué dijeron las autoridades por el asesinato del doctor en Culiacán?

Una vez que se dio a conocer el asesinato del doctor en Culiacán por negarse a atender a un hombre herido de bala, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lamentó el fallecimiento del médico y expresó sus condolencias a sus familiares.

El Instituto condena cualquoer acto de violencia que atente contra la vida e integridad de las personas, en particular de quienes dedican su labor al cuidado de la salud

Mientras que la Sindicatura de Costa Rica se pronunció al respecto e indicó que el doctor Jesús Manuel Elizalde era un gran médico, esposo e hijo.

Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado inmenso: el amor sembrado en su familia, la gratitud de sus pacientes y el recuerdo eterno de quien siempre dio lo mejor de sí

