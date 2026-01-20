Alianza de Tranviarios Emplaza a Huelga: ¿Cuándo Habría Paro de Labores en Transporte de CDMX?

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) informó que los trabajadores del Sistema de Transportes Eléctricos (STE) acordaron el emplazamiento a huelga con la finalidad de continuar las negociaciones que impidan el paro de labores de los empleados de transportes como Trolebús, Cablebús y Tren Ligero en la CDMX.

Dicha decisión se tomó luego de una reunión con el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García, donde se acordó presentar a las y los trabajadores la prórroga con el objetivo de analizar a fondo las demandas laborales y continuar con el proceso de negociación.

Noticia relacionada: Atienden a Adulto Mayor Lesionado al Bajar del Trolebús en la Alcaldía Iztacalco

Si bien la decisión se tomó en un contexto de votación dividida, la mayoría optó por conceder la prórroga como una muestra de disposición al diálogo y a la negociación

Debido a que la Alianza de Tranviarios exige diversas demandas para mejorar sus condiciones de trabajo, destacan la erosión del tabulador debido a que el salario mínimo aumentó 13%, lo que ha provocado que los niveles iniciales queden igualados, eliminando aquellas diferencias ganadas por contrato.

Otro de los aspectos por los que está en lucha el Sistema de Transportes Eléctricos es por la carencia en los insumos, especialmente con lo relacionado a:

Uniformes completos

Equipo de protección

Herramientas

Falta de calidad en los materiales

La propuesta de emplazamiento de huelga fue expuesta ante la Asamblea celebrada a las 16:00 horas, donde fue sometida a votación.

Video: Atienden a Adulto Mayor Lesionado al Bajar del Trolebús en la Alcaldía Iztacalco

Al respecto, el líder de la ATM, Gerardo Martínez señaló que esta prórroga es una decisión responsable tomada por las y los trabajadores, que demuestra su voluntad de privilegiar el diálogo. En tanto, el titular de la Semovi, indicó que la Alianza de Tranviarios, acordó brindar el servicio de forma normal.

¿Cuándo es la fecha límite para definir el inicio de la huelga?

Según lo establecido por la Alianza de Tranviarios, se acordó una prórroga de 10 días, con el objetivo de analizar a fondo las demandas laborales y continuar con el proceso de negociación.

Esto quiere decir que el emplazamiento a huelga fue reprogramado para el primer minuto del miércoles 4 de febrero de 2026.

En tanto, el Sistema de Transportes Eléctricos informó que llevará a cabo una nueva reunión con la Semovi este 21 de enero alrededor de las 13:30 horas para continuar con las negociaciones.

Nuestro compromiso es seguir negociando con firmeza y transparencia, buscando soluciones que beneficien a los trabajadores tranviarios y a la movilidad de la ciudad

Historias recomendadas:

EPP