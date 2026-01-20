Vinculan a Proceso a Ulises Enrique “N”, Joven que Mandó a su Mamá Video en el que Mata a Hombre

El caso de Ulises Enrique “N”, joven que mandó por error a su mamá un video en el que presuntamente aparece matando a una persona en Milpa Alta, avanza en las investigaciones. Este martes se realizó la audiencia de inicio en la que se determinó su vinculación a proceso.

La audiencia inició con más de una hora de retraso, el joven de 18 años de edad fue presentado ante la Autoridad Judicial por su probable participación en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de un hombre en el Deportivo San Agustín Ohtenco, ubicado en la colonia San Francisco Tecoxpa.

Noticia relacionada: Dafne Evelin: Va con Novio a Sembrar Árbol para Salvar su Relación y la Hallan Muerta en Edomex

En este encuentro, la Fiscalía de Homicidios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), presentó diversas pruebas en su contra, tales como:

El video que envió por error a su mamá

Declaraciones de su progenitora

Declaraciones de los policías que participaron en su detención

Luego de analizar los datos de prueba presentados, un juez de control ordenó su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado, luego de que presuntamente privara de la vida a una persona, grabara la agresión y, posteriormente, por error, enviara el video a su madre, quien lo denunció ante la policía.

Por lo tanto, Enrique Ulises "N", permanecerá detenido en el Reclusorio Oriente.

Video: Hijo Envía por Error a Su Madre Video Donde Mata a Una Persona; Ella lo Denuncia

¿Qué pasó con Ulises Enrique “N”?

Ulises Enrique “N”, recién había cumplido los 18 años de edad. El viernes 16 de enero envió por WhatsApp a su mamá un video en el que supuestamente aparecía con manchas hemáticas en varias partes de su ropa y atacando con arma blanca a un hombre en el deportivo de la alcaldía Milpa Alta.

Luego de que el hombre envió por error a su mamá un video en el que presuntamente está asesinando a una persona, la señora Raquel actuó de inmediato.

Según las autoridades, una vez que observó las imágenes, la señora dio parte al Ministerio Público. Le mencionó a los agentes que minutos antes, su hijo le había enviado la grabación, por lo que acudieron al sitio donde presuntamente se cometió el crimen y hallaron el cadáver.

Ulises Enrique “N” fue detenido y trasladado al Reclusorio Oriente. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima así como los motivos por los que fue atacada hasta la muerte.

Historias recomendadas:

EPP