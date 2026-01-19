¿Sarampión en México Podría Volverse Epidemia? Todo el País Registra Casos; Esto Dicen Expertos

Los casos de Sarampión en México se han registrado en prácticamente todo el país, por lo que ha surgido la duda de si esto se trata de una posible epidemia; esto explicaron los expertos.

La Secretaría de Salud informó que el incremento de casos de sarampión durante el 2025, se presenta en un contexto de “resurgimiento regional” de la enfermedad en el continente americano. “Fenómeno documentado y alertado oportunamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por autoridades sanitarias de diversos países”, indicó.

Noticia relacionada: Primer Caso de Sarampión en Puebla: La Mujer Permanece en Aislamiento Domiciliario

El comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que permite la detección oportuna de casos, aseguró

Asimismo, refirió que lo anterior permite su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, todo en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria.

Las autoridades indicaron que más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación. En cuanto a los cuadros graves y las defunciones se concentran principalmente en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados.

Debido a los contagios de sarampión confirmados, las autoridades han implementado algunas de las siguientes acciones:

Aplicación de cercos epidemiológicos, así como búsqueda activa de casos

Intensificación de la vacunación

Ampliación de la edad de vacunación hasta los 49 años

En zonas con brotes activos se aplica una dosis “0” a los menores de 6 a 12 meses de edad

Despliegue de Equipos de Respuesta Rápida en todo el país

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional

Trabajo coordinado con la OPS y otros organismos internacionales

Video: Secretaría de Salud Activa Protocolo Sanitario por Presencia de un Caso de Sarampión en Xalapa

¿Podría haber una epidemia de sarampión en México?

Según el informe diario del brote de sarampión en México emitido por la Dirección General de Epidemiología, hasta el 18 de enero de 2026, se tienen confirmados 7 mil 131 casos; en las últimas 24 horas se reportaron 78 casos.

El grupo etario más afectado es de menores de 1 a 4 años, seguidos de 5 a 9 años y después las personas entre los 25 a los 29 años de edad.

Dicho informe también señala que se han reportado 24 defunciones, las cuales de acuerdo con la dictaminación por el grupo de expertos se asociaron al sarampión. Las entidades que concentran los mayores casos de sarampión son Chihuahua y Jalisco.

El doctor Francisco Moreno Sánchez, médico Internista e Infectólogo, Premio Nacional de Salud 2020, refiere que estos datos son preocupantes y se puede hablar de una epidemia de sarampión en México, debido al brote que se ha generado desde el 14 de febrero de 2025, cuando se confirmó el primer caso importado en una menor de edad sin antecedente vacunal en Chihuahua.

¿Cómo se contagia el sarampión?

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, causada por un virus que se puede adquirir a cualquier edad, incluso en la vida adulta si una persona no la padeció en la infancia.

Toma nota, ya que se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire. Los síntomas del sarampión son:

Fiebre que puede alcanzar 40°C

Tos

Nariz “moqueante”

Conjuntivitis (ojos rojos)

Puede desarrollarse neumonía

Los especialistas señalan que no hay un tratamiento específico o terapia para el sarampión. La mayor parte de los pacientes con sarampión sin complicaciones se recuperarán con descanso. Para prevenirlo es necesario contar con la vacuna:

Triple viral (protege contra sarampión, rubéola y parotiditis)

Para adolescentes y adultos la doble viral (sarampión y rubéola)

Por ello, las autoridades refieren que la vacunación es una de las acciones más importantes para combatir la propagación de la enfermedad. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este 19 de enero que hay suficientes vacunas contra el sarampión en México.

Hay suficientes vacunas. Y pedimos a toda la población que vaya a vacunarse, particularmente, los niños y las niñas. Pero hay suficientes vacunas y están en todos los centros de salud del país

Historias recomendadas:

EPP