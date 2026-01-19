Darán Detectores de Fugas de Gas en CDMX Gratis, ¿Cuándo y Cómo Pedir el Aparato?

Las autoridades capitalinas informaron que entregarán de manera gratuita detectores de fugas de gas para evitar accidentes en las viviendas de la Ciudad de México; este será el proceso para adquirir el aparato.

La jefa de gobierno, Clara Brugada indicó que las fugas de gas son una problemática que se deben de atender de manera urgente, debido a que provocan accidentes lamentables, como el que ocurrió la semana pasada en la colonia Paseos de Taxqueña en Coyoacán.

Noticia relacionada: ¿Cómo Detectar una Fuga de Gas en tu Vivienda? Paso a Paso

Los detectores son o promueven la prevención, y monitorean permanentemente el aire en espacios cerrados, con el propósito de identificar los riesgos invisibles

Por está razón, dieron a conocer los detalles del programa “El Detector que Salva”, con el que buscan entregar estos aparatos a la ciudadanía para que estén alerta y no sean víctimas de una tragedia.

Se calcula que en la Ciudad de México se tiene el reporte de 4 mil eventos e incidencias de fuga de gas al año, es decir, que cada día los servicios de emergencias reciben 11 solicitudes por casos como incendios, explosiones y conatos de incendio.

El monóxido de carbono inunda las casas y la gente fallece en ese momento. O sea, nos hemos enfrentado tanto a incendios por fuga de gas, como por tener monóxido de carbono en viviendas, lo que provoca la muerte

¿Cómo funcionan los detectores de fuga de gas?

Las autoridades explicaron que los detectores de fuga de gas que se entregarán en la CDMX son parte de los proyectos de tecnología y de ciencia que hay en la SECTEI, universidades y el Politécnico.

Ahora bien, este detector previene grandes riesgos. El primero de ellos, es que detecta gases inflamables cuando se acumulan debido a las fugas que hay en las estufas, en tuberías, en calentadores o tanques.

Así que reduce alguna incidencia de explosión o de incendio. El dispositivo también detecta gases tóxicos, tal es el caso del monóxido de carbono, el cual es uno de los más peligrosos.

Es un problema, porque (los gases) no se ven, no tienen olor y simplemente tenemos el problema

Video: Así Se Ven Daños a Una Semana de la Explosión en Edificio de Paseos de Taxqueña, CDMX

El detector de fuga de gas se activa cuando se reducen los niveles de oxígeno, debido a la presencia de otros gases, por lo tanto, esto previene la asfixia.

Con un solo dispositivo, prevenimos tres riesgos, derivados de fugas de gas o de monóxido de carbono; riesgos de explosión, riesgos de intoxicación y riesgos de asfixia

⛽ #EvitaFugas | La titular de @SGIRPC_CDMX, @VenegasUrzua, informó que con el programa de detectores de humo y gas se avanza de manera firme en la protección de los hogares, reduciendo riesgos y fortaleciendo la seguridad en la #CapitalDeLaTransformación. 🏠🛡️



🚨 Con esta… pic.twitter.com/2MzJZkHDAO — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 19, 2026

¿Cómo entregarán los detectores de gas en CDMX?

Según las autoridades, los detectores de gas se entregarán en una primera etapa con un total de 10 mil aparatos, los cuales se harán llegar a los habitantes de manera gratuita.

Pero ojo, porque en el arranque de este programa iniciarán con las personas que viven en las unidades habitacionales de la capital, por lo que se prevé que en los próximos días se dé a conocer la convocatoria con los requisitos para pedir uno de ellos.

Obras por explosión en Coyoacán inician en marzo

Las autoridades informaron que las obras en el edificio dañado por la explosión ocasionada por una fuga de gas en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán la semana pasada, iniciarán en marzo.

Además, se ha destinado un presupuesto de 18 millones de pesos para hacer la rehabilitación del inmueble que dejó sin hogar a más de 25 familias.

Se harán con todos los estudios y cuidados necesarios

Hasta ahora, las familias afectadas se encuentran recibiendo un apoyo de 8 mil pesos para pagar renta en otro sitio y todo lo necesario para poder tener donde alojarse mientras se reconstruye su hogar, el cual fue dañado por la acumulación de gas LP.

Nos reunimos con las y los vecinos afectados por la explosión de gas en Paseos de Taxqueña. Les compartimos que el @GobCDMX destinará $18 millones para la rehabilitación de sus hogares. Las obras iniciarán en marzo y se harán con todos los estudios y cuidados necesarios.



¡Las… pic.twitter.com/KROOeex8rE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 19, 2026

Historias recomendadas:

EPP