Explosión en Coyoacán: ¿Cómo Detectar una Fuga de Gas en tu Vivienda? Paso a Paso

La detección de fugas de gas es crucial para evitar accidentes que no solo te lleven a perder tu patrimonio, también la vida o las de tus seres queridos. Por ello, es importante que sepas cómo actuar en caso de que encuentres una en las instalaciones de tu hogar.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México, es importante revisar cada instalación y en caso de detectar alguna anomalía, hacer los trabajos correctivos.

Es importante revisar las conexiones así como los cilindros, cada 6 meses y después de que ocurra un sismo, aseguran

Lo anterior, porque las fugas de gas son la causa principal de:

Flamazos

Incendios

Explosiones

Quemaduras

Intoxicaciones

Toma nota, estos son los pasos que debes seguir para detectar una fuga de gas y en caso de requerir, pedir ayuda a los servicios de emergencias.

¿Cómo detectar una fuga de gas?

Ahora bien, para detectar una fuga de gas o daño a las instalaciones, tienes que estar alerta. Debido a que si encuentras una de ellas en tu hogar, debes dar aviso de inmediato a las autoridades.

Para encontrar una fuga de gas en un cilindro o conexión sigue estos pasos:

Coloca agua jabonosa y si se producen burbujas, hay fuga

Cuando compres el cilindro de gas, checa que no traiga golpes, abolladuras, corrosión o que desprenda fuerte olor a mercaptano etílico (lo que hace que huela el gas)

Coloca el cilindro en piso firme, nivelado y en el exterior de tu hogar

No expongas el tanque a ninguna fuente de calentamiento

Ojo, la distancia mínima a un elemento que genere chispas, es de 1.5 metros

¿Qué hacer si detectaste una fuga de gas?

Si ya detectaste que existe una fuga de gas:

Cierra la llave de paso

No enciendas ni apagues la luz

Tampoco aparatos eléctricos, celulares o encendedores

Si la fuga está al interior de tu hogar:

Abre puertas y ventanas para que el lugar se ventile. Recuerda que el gas L.P. pesa más que el oxígeno , entonces, si no hay una óptima ventilación, se concentra en lugares bajos

, entonces, si no hay una óptima ventilación, se concentra en lugares bajos Evacua el inmueble y llama a los servicios de emergencia

No ingreses a tu hogar hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo

