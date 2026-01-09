Explosión en Coyoacán: ¿Cómo Detectar una Fuga de Gas en tu Vivienda? Paso a Paso
N+
Las fugas de gas son muy peligrosas, ya que aparte de ocasionar graves daños materiales, los habitantes pueden resultar heridos o fallecer; así las detectas
COMPARTE:
La detección de fugas de gas es crucial para evitar accidentes que no solo te lleven a perder tu patrimonio, también la vida o las de tus seres queridos. Por ello, es importante que sepas cómo actuar en caso de que encuentres una en las instalaciones de tu hogar.
De acuerdo con autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México, es importante revisar cada instalación y en caso de detectar alguna anomalía, hacer los trabajos correctivos.
Noticia relacionada: Así Se Ve por Dentro Edificio luego de Explosión en Paseos de la Taxqueña en CDMX
Es importante revisar las conexiones así como los cilindros, cada 6 meses y después de que ocurra un sismo, aseguran
Lo anterior, porque las fugas de gas son la causa principal de:
- Flamazos
- Incendios
- Explosiones
- Quemaduras
- Intoxicaciones
Toma nota, estos son los pasos que debes seguir para detectar una fuga de gas y en caso de requerir, pedir ayuda a los servicios de emergencias.
¿Cómo detectar una fuga de gas?
Ahora bien, para detectar una fuga de gas o daño a las instalaciones, tienes que estar alerta. Debido a que si encuentras una de ellas en tu hogar, debes dar aviso de inmediato a las autoridades.
Para encontrar una fuga de gas en un cilindro o conexión sigue estos pasos:
- Coloca agua jabonosa y si se producen burbujas, hay fuga
- Cuando compres el cilindro de gas, checa que no traiga golpes, abolladuras, corrosión o que desprenda fuerte olor a mercaptano etílico (lo que hace que huela el gas)
- Coloca el cilindro en piso firme, nivelado y en el exterior de tu hogar
- No expongas el tanque a ninguna fuente de calentamiento
- Ojo, la distancia mínima a un elemento que genere chispas, es de 1.5 metros
¿Qué hacer si detectaste una fuga de gas?
Si ya detectaste que existe una fuga de gas:
- Cierra la llave de paso
- No enciendas ni apagues la luz
- Tampoco aparatos eléctricos, celulares o encendedores
Si la fuga está al interior de tu hogar:
- Abre puertas y ventanas para que el lugar se ventile. Recuerda que el gas L.P. pesa más que el oxígeno, entonces, si no hay una óptima ventilación, se concentra en lugares bajos
- Evacua el inmueble y llama a los servicios de emergencia
- No ingreses a tu hogar hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo
Historias recomendadas:
- Caso Mitzy Naomi: Joven Salió a Cenar con un Amigo y Desapareció en Tláhuac, CDMX
- Niña de 13 años Da a Luz en Chiapas y Sufre Daños en Órganos: Fiscalía Busca al Padre del Bebé
EPP