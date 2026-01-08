Mitzy Naomi: Joven Salió a Cenar con un Amigo y Desapareció en Tláhuac, CDMX

Mitzy Naomi Hernández Barrera desapareció luego de salir a cenar con un amigo en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Su familia pide ayuda para localizarla, ya que temen por su integridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven de 19 años de edad fue vista por última vez el 3 de enero en inmediaciones de la colonia Ampliación Selene de San Francisco Tlaltenco, cuando avisó a su familia que se encontraría con un amigo.

Nos dijo que se iba a ir a cenar con un amigo, dijo a N+ su padre, Israel Hernández

Sin embargo, luego no supieron más sobre Mitzy Naomi, así que acudieron ante las autoridades para realizar la denuncia correspondiente y con ello obtener la ficha de búsqueda. Asimismo, sus seres queridos iniciaron una campaña en su comunidad y en redes sociales para pedir ayuda en la localización de la joven.

¿Qué se sabe del amigo con el que salió Mitzy Noemi?

Con un bloqueo en la avenida Tláhuac a la altura del Paso Conejo, en la colonia Tlaltenco, este jueves los seres queridos de Mitzy Naomi exigieron a las autoridades que aceleren las investigaciones para dar con el paradero de la joven.

“Ni una más” y “Hoy es Mitzy, mañana puede ser cualquiera” fueron algunas de las consignas que gritaron en la vialidad principal para llamar la atención de la ciudadanía. El papá de Mitzy asegura que conocen al amigo con el que se fue a cenar; de hecho, está dispuesto a cooperar con las investigaciones.

Lo anterior, porque asegura que luego de cenar con ella, la llevó a su casa y posteriormente Mitzy le pidió llevarla a otro sitio donde vería a otra persona. Esa fue la última vez que supo de ella.

Ella se fue a cenar, regresó y le pidió a ese amigo que la llevara a un lugar. Ya contactamos a la persona que la llevó y él está totalmente en la mejor disposición para declarar dónde fue que la dejó

Mitzy Naomi tiene 19 años de edad; el día de su desaparición vestía chamarra vino, pantalón de mezclilla oscuro, tenis negros y bolsa de mano roja con azul de cuadros. Sus señas particulares son un lunar en el ojo derecho y un tatuaje en el brazo cerca de la muñeca, el cual es una flor con un corazón y la letra A.

Luego de varias horas de bloqueo, agentes de Investigación de la Fiscalía CDMX y Ministerio Público, se reunieron con el papá de Mitzy, por lo que terminaron con la protesta. Sin embargo, advirtieron que si no obtienen resultados favorables en las investigaciones, volverán a bloquear hasta que aparezca con vida Mitzy Naomi Hernández Barrera.

