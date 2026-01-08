Contingencia Ambiental: ¿Qué Provocó que se Activará la Fase 1 Hoy 8 de Enero de 2026?

La Contingencia Ambiental hoy 8 de enero de 2026 sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México, por lo que las autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) explicaron los motivos por los que se activó la Fase 1 y así proteger a la ciudadanía.

Por está razón, fue necesario aplicar lo correspondiente a los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas con la intención de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; al igual que la implementación de restricciones.

Es decir, a las medidas que establecen el Doble Hoy No Circula, con el que algunos vehículos tendrán que suspender la circulación para evitar la emisión de sustancias que contribuyan a la generación de contaminantes.

Lo anterior, porque a las 16:00 horas de este jueves se registró una concentración horaria máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la Alcaldía del mismo nombre en la Ciudad de México. Pero, ¿qué propició los altos valores de contaminantes en la zona?

¿Qué provocó la contingencia ambiental hoy 8 de enero de 2026?

Las autoridades explicaron que la activación de la Contingencia Ambiental fue el resultado de un sistema de alta presión que influyó sobre el centro del país.

Esto favoreció la generación de estabilidad atmosférica con escasa humedad y ventilación en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Pero esto no fue lo único que provocó que la calidad del aire fuera mala.

Adicionalmente a que hoy se presentó una temperatura máxima de 25 grados celsius, algo considerado atípico en esta temporada “provocado condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores”, aseguró la CAMe.

Es decir, que esta Contingencia Ambiental fue propiciada por una mezcla entre alta presión y calor.

Ahora bien, esto no es común durante esta época, la razón es que dicha temperatura no se espera cuando un Frente Frío, en este caso el número 27 se presenta en la mayor parte del país.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó para este viernes 9 de enero un descenso considerable en el termómetro en varias regiones, entre ellas, la Ciudad de México y Estado de México.

En su reporte más reciente, indica que para la CDMX se prevén de 0 a 5 grados en zonas altas. Incluso se activó doble alerta por frío en varias alcaldías. Mientras que el Edomex se verá afectado con -5 a 0 grados Celsius.

​​Ante las bajas temperaturas pronosticadas, se exhorta a la población a abrigarse e hidratarse adecuadamente, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

¿Cuándo se podría terminar la contingencia ambiental?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer cómo se observa la contaminación en el Valle de México. En la imagen satelital se puede ver cómo una nube gris se estaciona en la zona que comprende las regiones afectadas por el alto nivel de contaminantes.

Además, indicó que a partir del sábado 10 de enero, se pronostica que las condiciones meteorológicas sean más favorables para la dispersión de contaminantes. Aquí te dejamos como luce la contingencia ambiental desde las alturas:

