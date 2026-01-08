¿Cómo Está la Calidad del Aire Hoy en CDMX y Edomex? Nivel Muy Malo Activó Contingencia Ambiental

Este jueves 8 de enero 2026, se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental, después de que la mayoría de las estaciones atmosféricas registraran mala calidad del aire.

Fue a las 16:00 horas de este día cuando se registró una concentración horaria máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la alcaldía del mismo nombre en la Ciudad de México.

Noticia relacionada: UNAM Crea Chip, como el de un Celular, que Simula Funciones del Hígado: Así Funciona

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, indica que un sistema de alta presión influye sobre el centro del país, generado estabilidad atmosférica con escasa humedad y ventilación en la ZMVM. Adicionalmente hoy se presentó una temperatura máxima de 25 Celsius, valor atípico para esta temporada, provocado condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores.

¿Cuál es la calidad del aire Hoy en CDMX y Edomex?

El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire informó que la mayoría de sus estaciones reportan mala calidad del aire. En N+, te estaremos informando cada hora cuál es la calidad del aire para que se levante o mantenga la contingencia.

A las 16:00 horas, momento en el que se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental, estos eran los valores de la calidad del aire.

Índice AIRE Y SALUD: MUY MALA

Nivel de riesgo: MUY ALTO

Contaminante(s): O3

Calidad del Aire Hoy en CDMX y Edomex. Foto: Sistema de Calidad de Aire

MUY MALA calidad del aire en el Edomex son:

Tlalnepantla

Atizapán

Fes Acatlán

MALA calidad del aire en CDMX son:

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

17:00 horas

Índice AIRE Y SALUD: MUY MALA

Nivel de riesgo: MUY ALTO

Contaminante(s): O3

MUY MALA calidad del aire en:

Tlalnepantla

Atizapán

Fes Acatlán

16 estaciones con MALA calidad del aire: 10 en CDMX, 6 en Edomex.

Historias recomendadas: