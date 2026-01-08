¿Cómo Está la Calidad del Aire Hoy en CDMX y Edomex? Nivel Muy Malo Activó Contingencia Ambiental

¿Cuál es la Calidad del Aire Hoy en CDMX y Edomex? Estaciones Reportan Desde Mala a Muy Mala
Esta tarde se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental, por lo que las autoridades ambientales pide a la ciudadanía tomar medidas para cuidar su salud ante la mala calidad del aire
Este jueves 8 de enero 2026, se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental, después de que la mayoría de las estaciones atmosféricas registraran mala calidad del aire.
Fue a las 16:00 horas de este día cuando se registró una concentración horaria máxima de ozono de 160 ppb en la estación Cuajimalpa (CUA), ubicada en la alcaldía del mismo nombre en la Ciudad de México.
Noticia relacionada: UNAM Crea Chip, como el de un Celular, que Simula Funciones del Hígado: Así Funciona
El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, indica que un sistema de alta presión influye sobre el centro del país, generado estabilidad atmosférica con escasa humedad y ventilación en la ZMVM. Adicionalmente hoy se presentó una temperatura máxima de 25 Celsius, valor atípico para esta temporada, provocado condiciones desfavorables para la dispersión del ozono y sus precursores.
¿Cuál es la calidad del aire Hoy en CDMX y Edomex?
El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire informó que la mayoría de sus estaciones reportan mala calidad del aire. En N+, te estaremos informando cada hora cuál es la calidad del aire para que se levante o mantenga la contingencia.
A las 16:00 horas, momento en el que se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental, estos eran los valores de la calidad del aire.
- Índice AIRE Y SALUD: MUY MALA
- Nivel de riesgo: MUY ALTO
- Contaminante(s): O3
MUY MALA calidad del aire en el Edomex son:
- Tlalnepantla
- Atizapán
- Fes Acatlán
MALA calidad del aire en CDMX son:
- Miguel Hidalgo
- Cuajimalpa
17:00 horas
- Índice AIRE Y SALUD: MUY MALA
- Nivel de riesgo: MUY ALTO
- Contaminante(s): O3
MUY MALA calidad del aire en:
- Tlalnepantla
- Atizapán
- Fes Acatlán
16 estaciones con MALA calidad del aire: 10 en CDMX, 6 en Edomex.
