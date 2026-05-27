Se Esperan Lluvias Intensas y Fuertes en 7 Entidades del País Este Miércoles 27 de Mayo de 2026

Las autoridades meteorológicas anunciaron que se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del territorio nacional

Dos jóvenes caminan por la Ciudad de MéxicoFoto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención! Este miércoles 27 de mayo, se esperan lluvias intensas en Puebla y Veracruz. Además, calor extremo en gran parte del país. ¿Estás preparado para el clima? Infórmate más.

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