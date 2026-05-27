Se Esperan Lluvias Intensas y Fuertes en 7 Entidades del País Este Miércoles 27 de Mayo de 2026

Para este miércoles 27 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla y Veracruz.

Se esperan precipitaciones muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias fuertes en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Habrá lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, muy fuertes en Tabasco y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que un frente frío (fuera de temporada) se aproximará al noroeste del país. En combinación con otros fenómenos, propiciará rachas de viento de 50 a 70 km/h y tolvaneras en Baja California y Sonora.

Finalmente, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana.

Prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (sur y sureste), Morelos (sur), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste).

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (norte, centro y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste) y Tabasco (este y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (este y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, este y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte y este), Campeche (suroeste y costa), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Zacatecas, Jalisco y Michoacán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Nayarit y Colima.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte y costa), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Chiapas, Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes (oeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco a templado.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México (norte, centro y este); dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

ICM