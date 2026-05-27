Diputados Aprueban Aplazar Elección Judicial Para 2028

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla realizar la elección de jueces, magistrados y ministros hasta 2028.

La mayoría de Morena y sus aliados aprobaron en lo general y por 341 votos la iniciativa para aplazar los comicios previstos para 2027.

De la oposición votaron 124 en contra, incluida la petista Aracely Cruz, quien advirtió que los ajustes permitirían que, en futuros sexenios, la revocación de mandato se realice junto con elecciones locales y federales, algo que ya habían rechazado en la Cámara baja.

Luego de la aprobación en lo general en San Lázaro, se decretó un receso y la discusión en lo particular iniciará a las 9:00 horas de este miércoles 27 de mayo.

Según los argumentos a favor de la iniciativa, el motivo principal del aplazamiento es evitar la saturación de la elección intermedia del próximo año, cuando 15 mil 130 cargos estarán en disputa.

En la jornada electoral del 2027 se tiene programada la renovación total de la Cámara de Diputados, compuesta por 500 legisladores, además de 17 gubernaturas. Igual se elegirá a mil 98 diputados de congresos estatales, así como a 13 mil 515 regidores y síndicos de 30 de los 32 estados del país.

A esa carga se buscaba añadir la elección de 3 mil 800 juzgadores.

De ahí que sumar la complejidad de las boletas y planillas judiciales en la misma fecha, arguyen, representaría un reto logístico extremo y de un costo muy elevado para las autoridades electorales.

Quienes se oponen a la reforma señalan que programar la elección judicial para 2028 tiene la intención de convocar a la ciudadanía a las urnas en las mismas fechas de una eventual consulta de revocación del mandato de la presidenta.

ASJ