Diputados Aprueban Aplazar Elección Judicial Para 2028

La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y plantea que la elección de jueces, magistrados y ministros no coincida con los comicios intermedios de 2027

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¿En Qué Consiste la Propuesta de Sheinbaum para la Elección Judicial 2028?

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La Cámara de Diputados decide posponer elección judicial a 2028 para evitar saturación electoral en 2027. ¿Crees que es una buena estrategia? Lee más sobre el tema.

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