Inicia Periodo Extraordinario en el Congreso: ¿Qué Temas se Discutirán?

En el periodo extraordinario que arranca este 26 de mayo se prevé se discutan cuatro temas referentes a la elegibilidad de candidatos y aplazar la elección judicial

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Hoy inicia el periodo extraordinario en el Congreso: se discutirán temas clave como aplazar la elección judicial al 2028 y reformas para evitar 'narcocandidatos'.

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