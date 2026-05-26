Inicia Periodo Extraordinario en el Congreso: ¿Qué Temas se Discutirán?

Este martes 26 de mayo 2026, inició el periodo extraordinario a las 16:47 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro con la asistencia de 356 diputados, con el quórum del Congreso General.

Entre los temas que se discutirán durante este periodo extraordinario está el aplazamiento de la elección judicial al 2028, así como la elegibilidad de los candidatos para las elecciones.

Los temas que se discutirán en el periodo extraordinario

-Aplazar la elección de jueces y magistrados de 2027 a 2028.

-Reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: Integridad en candidaturas para descartar “narcocandidatos” en las elecciones.

-Nulidad de elecciones por intervención extranjera. Propuesta que busca anular elecciones federales si se acredita intervención extranjera.

-Reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para modificar causales de nulidad de votaciones y elecciones.

Fue después de las 17:00 horas que inició la discusión de los temas, donde cada grupo parlamenatario tuvo un espacio para pronunciarse sobre cada uno de estos.

¿Qué es un periodo extraordinario?

Los periodos extraordinarios son convocados previo acuerdo entre los grupos parlamentarios que la integran, o bien, a solicitud del Ejecutivo Federal, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes para que proceda.

¿Qué sigue?

Una vez que se hayan discutido y aprobado estos temas se enviarán al Senado de la República, y de avalarse, se presentarán en los Congresos de los estados.

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