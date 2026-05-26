Científico que Descubrió el Ébola Cree Que Nuevo Brote Será Controlado en 3 Meses

El experto también destacó que la falta de una vacuna o tratamiento específico para el ébola tampoco debe verse como una fatalidad que impedirá controlar su propagación

Científico que Descubrió Ébola Cree que en 3 Meses Controlen BroteTrabajadores con equipo de protección personal para bajar el ataúd de una víctima del virus del Ébola, 26 de mayo de 2026. Foto: Reuters

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La reacción internacional al actual brote de ébola refleja el temor que dejó la pandemia de COVID-19 y que haya ocurrido apenas una crisis por hantavirus en un crucero

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