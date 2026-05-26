EUA Planea Imponer Aranceles a Sus Socios del T-MEC: "A Trump le Inquieta Déficit con México"

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, asegura que su país mantiene importantes desacuerdos comerciales con Canadá

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Foto: ReutersEl representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Foto: Reuters
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