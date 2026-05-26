EUA Planea Imponer Aranceles a Sus Socios del T-MEC: "A Trump le Inquieta Déficit con México"

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson ​Greer, ‌dijo este martes 26 de mayo de 2026 que su país tiene previsto imponer ⁠aranceles a sus socios del ‌T-MEC y que ‌mantiene desacuerdos ⁠comerciales con Canadá.

"Vamos a aplicar aranceles mientras tengamos ​un ​déficit comercial ‌gigantesco", ‌dijo Greer en un foro. "La ‌realidad es ‌que hemos pasado el último año y medio visitando países para decirles que tenemos ‌que aplicar ⁠algún nivel de arancel", agregó.

Las declaraciones del representante comercial de Estados Unidos se dan en el marco de la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El T-MEC fue acordado entre los tres países el 30 de septiembre de 2018 y fue firmado el 30 de noviembre de ese mismo año.

¿Por qué Greer planea imponer aranceles a México y Canadá?

La propuesta de Greer nace de la preocupación del presidente estadounidense Donald Trump por el déficit comercial con México.

"Al presidente Trump le inquieta nuestro déficit con México. Ha crecido los últimos (...). Es uno de los pocos cuyo déficit con nosotros ha crecido. Entonces, mientras que nuestro déficit comercial de bienes general", dijo Greer.

En las negociaciones del T-MEC, el representante comercial estadounidense pondrá sobre la mesa los cambios en las reglas de origen para mejorar el contenido norteamericano.

Con información de: Reuters

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