Presunta Fuga de Gas Provoca Cierre Vial y Evacuación de un Jardín de Niños en Veracruz

En Agua Dulce, al sur de Veracruz se registró una intensa movilización de los cuerpos de emergencia la mañana de este martes 26 de mayo, tras el reporte de la emanación de gases de origen desconocido, según datos recabados presuntamente serían provenientes de una bodega industrial asentada en el lugar.

Este incidente obligó al cierre a la circulación vehicular de la avenida Los Pinos y a la evacuación de forma preventiva de un jardín de niños ubicado en las inmediaciones de este sector del municipio de Agua Dulce.

El Personal de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Física de Pemex acudió al lugar para descartar riesgos mayores a la población en general. Más tarde autoridades de Petróleos Mexicanos (PEMEX) confirmaron que en la zona antes mencionadas no existen ductos, que pudieran haber originado la presencia de gases en el lugar.

Mientas tanto se informó por parte de las autoridades correspondientes que las investigaciones continúan para determinar qué sustancia provocó los vapores que se reportaron la mañana de este martes en el sur de la entidad veracruzana.

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Otra presunta fuga de gas reciente en el estado de Veracruz

La noche del pasado lunes 19 de mayo se registró intensa movilización de cuerpos de emergencia y rescate, debido a que vecinos de la colonia Agrícola Librado Rivera reportaron un fuerte olor a gas.

De acuerdo con los primeros reportes, el temor ante una situación de riesgo por una posible fuga de gas, vecinos reportaron al número de emergencias 911.

Tras el llamado, elementos de Protección Civil de Orizaba arribaron al lugar para realizar las primeras inspecciones, logrando detectar un intenso olor a gas, situación que provocó la activación de los protocolos correspondientes para evitar algún incidente mayor.

Posteriormente, se solicitó la intervención de Bomberos de la Estación 119 de Orizaba, quienes acudieron de manera inmediata y realizaron las maniobras necesarias para retirar el tanque de gas que presuntamente originaba la fuga, controlando la situación antes de que pudiera convertirse en una tragedia.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas intoxicadas ni lesionadas, además de que no existieron daños estructurales en viviendas cercanas.