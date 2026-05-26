Presunta Fuga de Gas Provoca Cierre Vial y Evacuación de un Jardín de Niños en Veracruz

Se dio una fuerte movilización de cuerpos de emergencias derivado del reporte de la presunta emanación de gases de una bodega industrial ubicada en el municipio de Agua Dulce en el sur de Veracruz.

Fuga de gas genera cierre vial y evacuación de jardín de niños de Agua DulceFoto: N+

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Evacuación en Veracruz: gases de origen desconocido obligan a cerrar vialidades y evacuar un jardín de niños en Agua Dulce. Continúan las investigaciones.

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