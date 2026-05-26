"Cuexcomate Entre Velas" en Puebla: Un Concierto de Saxofones en el Volcán Más Pequeño del Mundo

Disfruta de una noche de música clásica acompañada de velas al interior del Cuexcomate ubicado en la junta auxiliar La Libertad de Puebla.

Cuexcomate Entre Velas 2026 Concierto Saxofones La Libertad PueblaFoto: IMACP

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Este viernes 29 de mayo, vive una noche única en el Cuexcomate de Puebla. Música clásica y velas en el volcán más pequeño del mundo. Entrada gratuita.

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