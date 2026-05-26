"Cuexcomate Entre Velas" en Puebla: Un Concierto de Saxofones en el Volcán Más Pequeño del Mundo

Anuncian un nuevo concierto del "Cuexcomate Entre Velas", una noche llena de música y emociones en el volcán más chiquito del mundo ubicado en la junta auxiliar La Libertad en la ciudad de Puebla.

Este viernes 29 de mayo de 2026 abrirán el acceso a este géiser inactivo para realizar un concierto de saxofones de los clásicos a las clásicas, con piezas que han marcado la historia de la música y que estremecen a los oídos de cualquier oyente.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) dio a conocer los detalles de este evento para que disfrutes en familia, con amigos o con quien más quieras, en una noche inolvidable.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de "Cuexcomate Entre Velas"?

"Cuexcomate Entre Velas" se llevará acabo este viernes 29 de mayo a las 19:00 horas en la junta auxiliar La Libertad entre la 2 Poniente y 3 Norte de la ciudad de Puebla.

El acceso para este evento cultural es completamente gratuito, sin embargo, se recomienda llegar con tiempo de anticipación para no perderte esta oportunidad.

El lugar se llenará de una atmósfera cálida en donde el sonido de los instrumentos clásicos y las velas encendidas transportará a los asistentes a un lugar mágico.

¿Qué es el Cuexcomate localizado en Puebla?

El Cuexcomate es conocido como el volcán más pequeño del mundo, pero en realidad es un géiser inactivo con una altura de 13 metros sobre el nivel de la plaza. El diámetro exterior del cono es de 23 metros, mientras que el cráter cuenta con un diámetro de 8 metros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Leyenda del Cuexcomate, el "Volcán más Pequeño del Mundo"

Se estima que este montículo se formó en el año de 1064 luego de una erupción del volcán Popocatépetl; Esto habría activado la circulación de aguas termales que se abrieron paso entre la roca calcárea del Mesozoico, dando origen al géiser.

Con información de N+

MCS