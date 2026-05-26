Muere Familia por Choque de su Camioneta contra un Pilar de la Autopista México-Puebla

Tres adultos y un menor de edad originarios de Amozoc terminaron prensados al interior del vehículo por accidente.

Cuatro muertos deja choque de camioneta en la autopistaFoto: Patricia Estrada

Destacado

Impactante accidente en la México-Puebla: una familia muere al chocar su camioneta contra un pilar. ¿Qué causó esta tragedia? Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+