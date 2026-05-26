Muere Familia por Choque de su Camioneta contra un Pilar de la Autopista México-Puebla

Un fatal accidente se registró durante la madrugada de este martes 26 de mayo en la autopista México-Puebla, en inmediaciones del puente de La María, que dejó como saldo cuatro personas sin vida.

De acuerdo con los reportes oficiales una camioneta tipo Lincoln donde viajaba una familia completa, se impactó contra uno de los pilares del segundo piso de la vialidad, a la altura de la gasolinera La Makana.

Tres adultos y un menor muertos deja choque de camioneta en la México-Puebla

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 120+500 y debido al impacto, los ocupantes de la camioneta terminaron prensados al interior del vehículo.

Las víctimas eran tres adultos y un menor de edad, cuyos cuerpos fueron extraídos con equipo especializado de Protección Civil. Se sabe que el menor de edad era un adolescente de 16 años de edad.

🚨 #EmergenciaAtendida 🚨



Personal de #ProtecciónCivilMunicipal atendió un hecho de tránsito sobre la autopista México–Puebla, en la colonia El Riego Sur, donde una camioneta se impactó contra uno de los pilares del puente elevado. pic.twitter.com/WUduBVBDZo — SSC Puebla (@SSC_Pue) May 26, 2026

Investigan causas de fatal accidente en la autopista en Puebla

Los integrantes de la familia fallecida eran originarios del municipio de Amozoc en Puebla.

Trasciende que la causa del accidente pudo haber sido un vehículo de carga que los impactó y los proyectó contra la estructura urbana, a la altura de la colonia El Riego Sur de la ciudad de Puebla.

Con información de N+

JAPR