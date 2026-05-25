Camión de Carga Aplastó Dos Automóviles en la Autopista México-Puebla

Paramédicos atienden a personas lesionadas por la volcadura cerca del puente de La María en Puebla.

El tractocamión cayó sobre dos automóviles en la autopista.Foto: N+

Destacado

Un camión descontrolado provoca caos en la autopista México-Puebla al volcar sobre dos autos. El incidente dejó varios heridos cerca del puente de La María. Infórmate sobre lo ocurrido.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+