Camión de Carga Aplastó Dos Automóviles en la Autopista México-Puebla

Un fuerte accidente provocó severos daños en por lo menos tres vehículos particulares y un camión de carga que volcó sobre la autopista México-Puebla, cerca del puente de La María.

De acuerdo con los primeros reportes la unidad de carga fuera de control, chocó contra un auto color blanco y posteriormente volcó sobre un costado y cayó sobre otras dos unidades particulares.

En total fueron cuatro automóviles los involucrados, y el tractocamión color blanco.

Foto: N+

Al lugar acudieron paramédicos para atender a los lesionados, así como personal de la Policía Estatal para abanderar la zona y evitar otro percance.

Cierre total en la autopista México-Puebla por accidente

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente; el choque con volcadura dejó tres personas y una mascota lesionada.

De acuerdo con el testimonio de una afectada, viajaba en el vehículo azul con su novio y su perro, cuando el camión a exceso de velocidad les cayó encima.

Debido al percance fue cerrada la circulación en su totalidad con sentido a la Ciudad de México. El percance provocó congestionamiento vial, por lo que se recomienda circular en la zona con precaución.

Con información de N+

JAPR