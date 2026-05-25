Hallan Imagen de Jesucristo entre Maleza tras Saqueo a Capilla en la Sierra Norte de Puebla

Sujetos desconocidos irrumpieron en una capilla para robar objetos e incluso imágenes santas en la colonia La Paz del municipio de Huauchinango en Puebla; Vecinos piden que las autoridades intervengan pues este no es el primer hecho de inseguridad registrado en la zona.

Los delincuentes aprovecharon que aún no salía el sol para realizar destrozos en el recinto religioso, horas más tarde los habitantes se percataron del hurto debido a que el altar quedó totalmente destruido y faltaba una imagen de Jesucristo.

De inmediato dieron aviso al número de emergencias para que fueran auxiliados, sin embargo, no tuvieron éxito porque no hubo personas detenidas por este hecho.

Localizan imagen de Jesucristo que había sido robada de una capilla en Huauchinango

Más tarde fue localizada la imagen de Jesucristo tirada en un terreno con hierba, pero lamentablemente ya tenía notables daños, entre ellos el desprendimiento de uno de sus brazos.

La población se enardeció ante este hecho que faltó al respecto a su cultura y religión, pero también temen que se repita pues aseguran que en la colonia La Paz no hay la suficiente vigilancia ni iluminación.

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Vecinos denuncian actos vandálicos en la colonia La Paz de Huauchinango

Entre los testimonios una mujer señaló que un sujeto ha ingresado a la cochera de su casa para despojarla de algunos objetos y materiales como aceite para carros, sin embargo, lo que le preocupa es que realiza tocamientos indebidos en ese lugar por lo que teme por la seguridad de ella y de sus hijas.

Otras mujeres y hombres también mencionaron que hay personas bajo supuestos influjos de estupefacientes que realizan actos de vandalismo en la colonia, incluso han robado mercancías y objetos de valor de tiendas y viviendas.

Al respecto las autoridades de Huauchinango no han emitido su postura, sin embargo, se dio a conocer que este 24 de mayo un hombre fue detenido presuntamente por agredir a un adulto mayor en la colonia La Paz, por lo que investigarán si estaría relacionado con alguno de los casos que señala la sociedad.

Con información de N+

MCS