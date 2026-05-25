Hallan Imagen de Jesucristo entre Maleza tras Saqueo a Capilla en la Sierra Norte de Puebla

Vecinos reportaron el robo en la capilla de la colonia La Paz del municipio de Huauchinango en Puebla, piden intervención de las autoridades.

Hallan imagen de Jesucristo entre hierbas tras robo en capilla de PueblaFoto: Sin Filtro "La realidad de Huauchinango"

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tras saqueo en capilla de Huauchinango, hallan imagen de Jesucristo entre maleza. Vecinos alarmados por la inseguridad demandan acción. ¿Qué hará el gobierno local para protegerlos?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Hallan Imagen de Jesucristo entre Maleza tras Saqueo a Capilla en la Sierra Norte de Puebla