Ejecutan a Balazos a un Hombre en Calles de Santa Clara Ocoyucan, Puebla

Un hombre de 38 años de edad fue ejecutado a balazos en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Santiago Coltzingo, perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan del estado de Puebla.

Personas quienes caminaban por la zona encontraron el cuerpo de la víctima, por lo que dieron aviso a cuerpos de emergencia. Policías municipales se trasladaron de inmediato al lugar y, al llegar, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Investigan homicidio de Florencio Galindo en Santa Clara Ocoyucan

La víctima fue identificada como Florencio Galindo el cual presenta lesiones por proyectil de arma de fuego. La Fiscalía General del Estado fue la institución encargada para llevar a cabo el levantamiento de cadáver.

Las autoridades ya investigan este homicidio para dar con los responsables, de los cuales aún se desconoce su identidad y el móvil del crimen.

Homicidios en Tlaxcala: Asesinan a esposos y a un hombre en un fin de semana

Los homicidios dolosos no dan tregua en Tlaxcala; Tres personas fueron asesinadas a balazos en hechos distintos ocurridos en los municipios de Panotla y Tepeyanco, situación que volvió a encender las alertas por la creciente violencia en la entidad.

En Panotla un matrimonio fue asesinado a balazos, las víctimas fueron identificadas como Héctor "N" y Juana "N", ambos de 49 años de edad y propietarios de una cadena de cremerías.

Al menos cinco sujetos armados irrumpieron en el domicilio para cometer un robo; sin embargo, al encontrar resistencia dispararon contra la pareja.

Por otra parte en la comunidad de San Cosme Atlamaxac, perteneciente al municipio de Tepeyanco, vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego y la presencia de un hombre sin vida en la calle.

Varios sujetos ingresaron a un domicilio con intenciones de robo y después escaparon corriendo hacia terrenos de labor. La Fiscalía General de Justicia del Estado inició las carpetas de investigación correspondientes por homicidio calificado.

Con información de N+

MCS