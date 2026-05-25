Ejecutan a Balazos a un Hombre en Calles de Santa Clara Ocoyucan, Puebla

Florencio Galindo fue la víctima mortal de este ataque armado registrado en la colonia Santiago Coltzingo del municipio de Santa Clara Ocoyucan.

Hombre asesinado en Santa Clara Ocoyucan, PueblaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante ejecución en Santa Clara Ocoyucan: Florencio Galindo, de 38 años, fue asesinado a balazos. Autoridades investigan para dar con los responsables. Descubre más sobre este caso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+