Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 26 de Mayo 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos

Conoce aquí cuáles son las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este martes

Accidente en carretera Poza Rica-Veracruz, en Papantla, el 25 de mayo de 2026.Foto: X @GN_Carreteras

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Precaución! Hoy 26 de mayo, varias carreteras de México están cerradas por accidentes y manifestaciones. Consulta rutas alternas y evita retrasos en tu viaje.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+