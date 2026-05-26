Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 26 de Mayo 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos

Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 26 de mayo de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).
Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.
Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las carreteras y autopistas del país.
Lista de carreteras afectadas hoy
De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos este martes:
06:49 horas: En Baja California, cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 163+100, de la carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas, a la altura del Ejido Tres Potrillos, sin ruta alterna.
07:34 horas: En la autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro, carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.
07:38 horas: Reducción de carriles en la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, km 231, dirección Cd. Mendoza, por atención de accidente (volcadura de tracto camión).
07:44 horas: En la autopista México-Cuernavaca, reducción de carriles en el km 67, dirección CDMX, por atención de accidente (choque por alcance).
08:02 horas: Circulación intermitente en la autopista La Tinaja-Isla, en ambos sentidos del km 80, por labores de mantenimiento realizadas por CFE.
08:19 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 231+200, de la carretera Puebla -Córdoba, con dirección a Córdoba.
09:09 horas: Cierre parcial de la circulación en el km 016+900, de la carretera Monclova-Piedras Negras, con dirección al municipio de Allende, Coahuila, por accidente.
09:49 horas: Por manifestación, cierre total de la circulación en el km 163+100, de la carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas, a la altura del Ejido Tres Potrillos, Baja California. Sin ruta alterna.
10:52 horas: En Chiapas, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 200+230, de la carretera Tuxtla Gutiérrez - Cuidad Cuauhtémoc, con dirección a Comitán de Domínguez.
11:08 horas: En Guanajuato, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 080+700, de la carretera Irapuato-Zapotlanejo, con dirección a La Piedad, Mich. Atienda indicación vial.
12:13 horas: En Sonora, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 090+800, de la carretera Ent. Santa Cruz-Cananea.
12:20 horas: En Michoacán, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 178+740, de la carretera Apatzingán - Pátzcuaro.