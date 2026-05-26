Manifestación de Jueces Cesados Hoy: Zona Afectada en CDMX por Posible Bloqueo

Toma tus precauciones: Este martes habrá varias movilizaciones en Ciudad de México; aquí te decimos cuál es la zona que podría ser afectada por un posible bloqueo hoy, 26 de mayo de 2026, por la manifestación de jueces federales cesados, en CDMX.

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¿Por qué se van a manifestar hoy los jueces cesados?

El grupo de juzgadores federales, que fue cesado en 2025, luego de la Elección Judicial, se manifestó hoy en Ciudad de México para exigir los siguientes puntos:

Pago inmediato de indemnizaciones constitucionales y pensiones complementarias.

En contra del Mundial 2026.

Falta de seguridad y Estado de Derecho en el país.

En solidaridad con los trabajadores del campo, transportistas y pensionados afectados por la reforma al artículo 127 de la Constitución.

¿Dónde se van a manifestar los jueces que fueron cesados?

A partir de las 10:00 horas, los jueces cesados se manifestaron en la nueva embajada de Estados Unidos en México, ubicada en Presa Angostura 225, colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, según la agenda de movilizaciones de hoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La SSC no descartó afectación en vialidades durante la concentración de los juzgadores federales cesados, en la embajada de Estados Unidos.

Bloqueo por manifestación de jueces cesados en CDMX

Por la manifestación de los magistrados y jueces cesados en la embajada de Estados Unidos, fue bloqueada la circulación en la Calzada Legaria, con dirección a Río San Joaquín.

Foto: N+

Alternativas viales

Calle Presa Falcón.

Avenida Lomas de Sotelo.

Avenida Río San Joaquín.

Mapa de la nueva embajada de Estados Unidos