Manifestación de Jueces Cesados Hoy: Zona Afectada en CDMX por Posible Bloqueo

Entérate dónde podría haber afectación vial por la manifestación de jueces cesados en 2025, en Ciudad de México

Manifestación de jueces y magistrados en la embajada de Estados Unidos en MéxicoFoto: N+

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Manifestación de jueces federales cesados podría afectar vialidades, en CDMX. Conoce aquí la zona que podría estar afectada.

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