Golpe al CJNG: Marina Erradica Plantíos de Amapola en Nayarit

Los plantíos de amapola estarían vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Plantíos de amapola del CJNG en NayaritFoto: Semar

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La Semar destruye más de 3 millones de plantas de amapola vinculadas al CJNG en Nayarit, un paso crucial contra el narcotráfico.

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