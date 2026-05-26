Golpe al CJNG: Marina Erradica Plantíos de Amapola en Nayarit

La Secretaría de Marina (Semar) informó hoy, 26 de mayo de 2026, que localizó y erradicó decenas de plantíos de amapola, en Nayarit, presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Semar da golpe al CJNG en Nayarit

En un comunicado, la Semar detalló que en total se erradicaron 37 plantíos de amapola, localizados en el poblado de San Rafael, en el municipio Del Nayar, en Nayarit.

La Secretaría de Marina apuntó que dichas acciones, ejecutadas en Nayarit, se realizaron mediante patrullajes de disuasión y vigilancia terrestre, localizando los plantíos de amapola en un área aproximada de 117,700 metros cuadrados.

Elementos de la Décima Zona Naval y el Batallón de Infantería 405 procedieron a la erradicación y destrucción de los plantíos, donde había unas 3,035,500 plantas de amapola.

La Semar destacó que la erradicación de este tipo de cultivos ilícitos, contribuye a debilitar la cadena de producción y distribución de drogas.

La dependencia subrayó que, con estas acciones, se suma a los esfuerzos del Gobierno de México para combatir la producción de drogas, debilitando las capacidades logísticas y financieras de los grupos delictivos, y contribuyendo a la seguridad y bienestar de la población.

Mapa Del Nayar, Nayarit