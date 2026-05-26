Marcha de la CNTE Hoy: Ruta de la Manifestación en Calles de CDMX

Evita el tráfico: Entérate cuál es la ruta de la marcha de la CNTE de hoy, en CDMX

Campamento de la CNTE en Centro CDMXFoto: Cuartoscuro

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Protesta de integrantes de la CNTE en CDMX: exigen mejores condiciones laborales y derogación de reformas. Evita el tráfico conociendo la ruta de la marcha. Más detalles en N+.

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