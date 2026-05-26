Marcha de la CNTE Hoy: Ruta de la Manifestación en Calles de CDMX

Toma tus precauciones: Hoy será otro día de caos y tráfico en la Ciudad de México, por la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el marco del paro indefinido que empezó el lunes; aquí te informamos cuál es la ruta de la manifestación de este martes, 26 de mayo de 2026, para que evites quedarte varado en el tránsito, por el bloqueo de las calles.

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¿Por qué protesta la CNTE?

Los integrantes de la Sección 22 de la CNTE, de Oaxaca, marcharán hoy, por segundo día consecutivo, por calles de la Ciudad de México, para seguir exigiendo los siguientes puntos:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Integrantes de la CNTE Mantienen Campamento en Calle 5 de Mayo en Zócalo de CDMX

Ruta de la marcha de la CNTE de hoy

Los integrantes de la Sección 22 de la CNTE marcharán hoy desde la zona centro de CDMX, donde instalaron un plantón, hacia dos puntos, según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC):

De la Avenida 5 de Mayo y el Eje Central Lázaro Cárdenas hacia la Torre del Caballito, en Paseo de la Reforma, colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Y de la Avenida 5 de Mayo y el Eje Central Lázaro Cárdenas hacia la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en Abraham González 48, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cabe destacar que la Sección 22 de la CNTE está en huelga previo al paro nacional, movilización que se prevé para el 1 de junio de 2026.