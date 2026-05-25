¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy 25 de Mayo 2026 para Cruzar a EUA?

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy lunes 25 de mayo

Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 12 de Mayo: Tiempos de Espera en la LíneaReporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 12 de Mayo: Tiempos de Espera en la Línea | Foto: N+

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¿Planeas cruzar por las Garitas de Tijuana hoy? San Ysidro tiene espera de 45 min en línea normal, pero solo 5 min en Sentri. ¡Consulta tiempos en tiempo real!

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