Tráfico vehicular

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 23 de Julio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy jueves 23 de Julio

Garitas MexicaliFoto: N+

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Cruce fronterizo en Mexicali: Garita Centro con 1 hora de espera en Ready Lane. Usa carriles rápidos y revisa reportes en vivo antes de salir.

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