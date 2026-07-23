Fuerte Incendio en Dos Bodegas del Parque Industrial en Carretera a Bahía de Kino en Sonora

Un fuerte incendio registrado entre la medianoche del miércoles y los primeros minutos del jueves movilizó a corporaciones de emergencia hasta un parque industrial ubicado sobre la carretera número 100, que conduce a Bahía de Kino, al poniente de Hermosillo.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 11, donde inicialmente se reportó que el fuego afectaba tres bodegas; sin embargo, autoridades confirmaron que fueron dos los inmuebles involucrados.

El comandante del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Juan Francisco Matty Ortega, informó que al momento de su reporte el incendio se encontraba prácticamente bajo control y que los esfuerzos se concentraban en el área central de una de las bodegas situadas al poniente del complejo.

"Nos estamos concentrando y estamos dirigiendo los esfuerzos al centro de la bodega que está al poniente del inmueble, ya que ahí hay materiales plásticos en bastante cantidad, por decir, que son correlados de plásticos con hoyos de plásticos que había ahí. Al momento no tenemos lesionados, están trabajando tres estaciones de bomberos".

El plástico y el cartón complicaron las labores de sofocamiento del fuego

Explicó que en el interior del inmueble había una importante cantidad de materiales plásticos y cartón, lo que complicó las labores para sofocar las llamas.

En las maniobras participan elementos de tres estaciones de Bomberos de Hermosillo, con apoyo de unidades particulares, además de personal de Cruz Roja, Sedena y Policía Municipal

Matty Ortega indicó que, hasta ese momento, no se tenía registro de personas lesionadas y que las acciones continuaban para extinguir por completo el incendio y evitar su propagación.