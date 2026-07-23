Accidentes

Fuerte Incendio en Dos Bodegas del Parque Industrial en Carretera a Bahía de Kino en Sonora

El fuego al interior de dos bodegas situadas al interior de un parque industrial en Bahía de Kino, generó la movilización de cuerpos de auxilio y emergencias.

Fuego consume dos bodegas con plástico y cartón en parque industrial de Bahía de KinoFuego consume dos bodegas con plástico y cartón en parque industrial de Bahía de Kino. Foto: Departamento de Bomberos

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Fuego en dos bodegas de Bahía de Kino bajo control, pero materiales plásticos dificultan extinción. Bomberos y Cruz Roja trabajan sin reportes de heridos.

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