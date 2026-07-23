Un Muerto en la Estación Hospital General del Metrobús CDMX: ¿Qué Pasó en la Línea 3?

Un hombre murió hoy, 23 de julio de 2026, en la estación Hospital General de la Línea 3 del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX), lo que ocasionó el despliegue inmediato de los servicios de emergencia.

En un comunicado, dicho servicio de transporte indicó que los hechos ocurrieron cuando la persona se desvaneció en el acceso a la estación, ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc, en la alcaldía del mismo nombre.

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¿Qué pasó en la L3 del Metrobús?

De acuerdo con los primeros informes, un hombre de la tercera edad iba caminando en la entrada de la estación cuando se desvaneció de forma súbita.

De acuerdo con el Metrobús CDMX, de inmediato el personal se comunicó con el Centro de Control para pedir los servicios de emergencia, quienes al llegar corroboraron el fallecimiento.

“Metrobús se solidariza con la familia de la persona que esta mañana falleció en la estación Hospital General de Línea 3”, indicó en el comunicado.

Cierre de la estación

El servicio de transporte agregó que la estación Hospital General fue desalojada y cerrada para el desarrollo de las labores y los peritajes correspondientes.

“Sera la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien determine las causas del fallecimiento; Metrobús colaborará con la autoridad en lo correspondiente”, añadió.

SPB