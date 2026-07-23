Sociedad

Un Muerto en la Estación Hospital General del Metrobús CDMX: ¿Qué Pasó en la Línea 3?

El Metrobús publica comunicado tras la muerte de un hombre en el acceso a la estación Hospital General de la L3

Doctores, Cuauhtémoc | Itzel Cruz AlanisMovilización de policías tras muerte de persona en el Metrobús CDMX. Foto: N+

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Un hombre murió en la estación Hospital General de la Línea 3 del Metrobús CDMX. La estación fue cerrada para peritajes. Infórmate sobre las acciones del Metrobús y la Fiscalía.

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