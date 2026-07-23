¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 23 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

Esta mañana de jueves 23 de julio, la tormenta tropical "Bertha" se localiza cruzando el sur de Louisiana y avanza hacia la costa de Texas. Imágenes de radar muestran un sistema fortalecido, con vientos sostenidos de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 20 km/h.

De acuerdo con su trayectoria pronosticada, "Bertha" tocaría tierra cerca de Galveston, Texas, como tormenta tropical. Posteriormente, al internarse en territorio estadounidense, comenzará a debilitarse en su avance hacia el norte de Coahuila. Los modelos meteorológicos indican probabilidad de lluvias y tormentas para el noreste de México durante las próximas 24 horas.

En Monterrey, la mañana inició con una temperatura cercana a los 19 °C, cielo nublado y mala calidad del aire en cinco estaciones de monitoreo ambiental. Además, nueve registraron calidad del aire aceptable y una reportó buena calidad, con corte a las 7:00 horas.

Llegada de Bertha

Para el resto del día se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, lo que ayudaría a limitar la temperatura máxima a alrededor de 37 °C. Asimismo, aumentará la probabilidad de lluvias durante la noche con la llegada de los remanentes de "Bertha" al noreste del país.

Los desprendimientos de la tormenta podrían generar lluvias desde la mañana del viernes. Aunque el sistema se disiparía dentro del territorio de Texas, su circulación favorecería precipitaciones al sur de la frontera, que podrían ser fuertes en el norte de Tamaulipas y Nuevo León, y de intensidad moderada en la zona metropolitana de Monterrey.

En el resto del país, los canales de baja presión y la onda tropical número 20, ubicada frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, continuarán favoreciendo lluvias sobre la Sierra Madre Occidental, el occidente y el sureste de México durante este jueves.

Para el viernes, la temperatura máxima en Monterrey se estima en 33 °C. A partir del sábado regresarán las condiciones de cielo mayormente soleado y, durante la próxima semana, se prevén temperaturas máximas cercanas a los 37 °C, por lo que los efectos de "Bertha" sobre la región serían temporales y de corta duración, antes del regreso de las condiciones características de la canícula.