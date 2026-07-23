Nuevo Laredo en Alerta por Calor Extremo; Sensación Térmica Llegará a los 46 Grados

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo emitió un aviso preventivo por calor extremo para hoy jueves 23 de julio de 2026, debido a que la sensación térmica podría alcanzar los 46 grados centígrados durante las horas de mayor intensidad del día.

La dependencia informó que el aviso permanecerá vigente de la 1:00 de la tarde a las 7:00 de la noche, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones para evitar afectaciones a la salud derivadas de las altas temperaturas.

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa ligera y procurar permanecer en lugares frescos o con ventilación adecuada.

Protección Civil Nuevo Laredo recomienda revisar techos y desagües Ante Incremento en la Probabilidad de Lluvias

Ante el incremento en la probabilidad de lluvias y tormentas previsto para las próximas horas en Nuevo Laredo, Protección Civil también hizo un llamado a realizar acciones preventivas en los hogares.

Las autoridades señalaron que muchas de las emergencias registradas durante las tormentas son consecuencia de pequeños desperfectos que pueden atenderse con anticipación.

Por ello, recomendaron revisar:

Láminas sueltas en techos.

Impermeabilización dañada.

Canaletas y desagües obstruidos.

Objetos que puedan ser levantados por las ráfagas de viento.

Protección Civil advirtió que los fuertes vientos y las lluvias intensas pueden ocasionar filtraciones, caída de objetos y otros daños al interior de las viviendas.