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Nuevo Laredo en Alerta por Calor Extremo; Sensación Térmica Llegará a los 46 Grados

Protección Civil de Nuevo Laredo emitió un aviso por calor extremo para este jueves, con sensaciones térmicas de hasta 46°C.

Nuevo Laredo en Alerta por Calor Extremo; Sensación Térmica Llegará a los 46 GradosNuevo Laredo en Alerta por Calor Extremo; Sensación Térmica Llegará a los 46 Grados. Foto: N+

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Nuevo Laredo enfrenta calor extremo: sensación térmica de 46°C. Protección Civil recomienda precauciones. Descubre cómo protegerte y prevenir daños.

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