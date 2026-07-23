Política

¿De Qué Delitos Acusan a Ernesto ’N’? Exgobernador de Baja California Seguirá en El Altiplano

Aquí te decimos de qué delitos acusan al exgobernador de Baja California, quien seguirá en prisión preventiva oficiosa en El Altiplano

Detención de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja CaliforniaDetención de Ernesto 'N', exgobernador de Baja California. Foto: Cuartoscuro

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El caso del exgobernador de Baja California, Ernesto 'N', revela un esquema de contrabando de hidrocarburos. Infórmate aquí de qué delitos lo acusan.

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