¿De Qué Delitos Acusan a Ernesto ’N’? Exgobernador de Baja California Seguirá en El Altiplano

La mañana de hoy, 23 de julio de 2026, terminó la larga audiencia de vinculación a proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, y 7 coacusados más, en los juzgados federales del Centro de Justicia Penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México; aquí te decimos de qué delitos acusan al exfuncionario, quien seguirá en prisión preventiva, como medida cautelar.

¿De qué delitos acusan al exgobernador de Baja California?

La jueza de Control de Estado de México, Alejandra Ramírez de la Vega, vinculó a proceso al exgobernador de Baja California y las otras 7 personas, por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

En la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso datos de prueba contundentes para obtener la vinculación a proceso en contra de las 8 personas, por los siguientes delitos:

Ernesto ’N', Ricardo “N” y José ’N’: Delincuencia organizada, contrabando y en materia de hidrocarburos.

Juan ’N' y Luis ’N’: Delincuencia organizada y contrabando.

José María ’N', Guillermo ’N' y Adriana ’N’: Delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

Exgobernador de Baja California seguirá en prisión preventiva oficiosa

El exgobernador de Baja California y los 7 coacusados deberán permanecer en prisión preventiva oficiosa, de la siguiente forma.

Ernesto ’N', Ricardo 'N', José ’N’, Juan ’N’ y Luis ’N’: Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 1, en El Altiplano.

José María ’N’ y Guillermo ’N’: Prisión preventiva domiciliaria, por cuestiones de salud.

Adriana ’N’: Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

En un comunicado, la FGR detalló este jueves que las 8 personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.

Apuntó que el caso “representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos”.

La FGR apuntó que este tipo de “conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales”.

La Fiscalía General de la República subrayó que a las 8 personas “se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.

Audiencia de vinculación a proceso duró casi 7 días

La audiencia de vinculación a proceso duró casi 7 días; reinició la noche del martes, luego de varias horas de retraso, por cuestiones de conexión, para que los abogados, acusados y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) estuvieran conectados por videoconferencia.

Desde Coahuila, se tenían que conectar los abogados, así como José María ‘N’ y Guillermo ‘N’, quienes están en prisión preventiva domiciliaria, por razones de salud; desde un penal femenil de Nezahualcóyotl, Adriana Magali ‘N’; y desde la Ciudad de México (CDMX), los abogados de algunos de los detenidos que están en El Altiplano, donde se encuentra el exgobernador de Baja California y 4 acusados más, quienes también se conectaron a la audiencia por videoconferencia.

Este jueves, 23 de julio de 2023, venció el plazo constitucional para que la jueza de control resolviera si vinculaba o no a proceso penal a los 8 detenidos.

RMT