Homicidios

FGR Atrae Investigación del Asesinato de Periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Alejandro Leyva fue asesinado el miércoles en San Pablo Etla, Oaxaca

Asesinato de Alejandro Leyva en OaxacaAlejandro Leyva fue asesinado en San Pablo Etla, Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

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Con el homicidio de Alejandro Leyva, suman 7 periodistas asesinados en México, en lo que va de 2026, según la organización Reporteros Sin Fronteras

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