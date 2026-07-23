FGR Atrae Investigación del Asesinato de Periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy, 23 de julio de 2026, que atrajo la investigación por el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien fue atacado a tiros, en Oaxaca.

En un comunicado, la FGR detalló que, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), "realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de la muerte de Francisco 'N', acontecida en dicha entidad".

“Conforme se tenga más información, se dará a conocer de manera inmediata”, agregó la FGR.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. FGR Atrae Caso de Alejandro Leyva, Periodista Asesinado Cuando Desayunaba en Oaxaca

¿Qué se sabe del asesinato del periodista Alejandro Leyva?

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a tiros en un puesto de comida en San Pablo Etla, Oaxaca.

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, condenó el homicidio de Leyva Aguilar y pidió a la Fiscalía de la entidad "garantizar que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen”.

El Gabinete de Seguridad mencionó que brindará "el apoyo necesario para contribuir al esclarecimiento del lamentable homicidio", con el objetivo de "fortalecer las investigaciones y avanzar en la detención de los responsables".

Alejandro Leyva fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y tenía una columna digital conocida como El Zumbido del Moscardón.

Con el homicidio de Alejandro Leyva, suman 7 periodistas asesinados en México, en lo que va de 2026, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

RMT