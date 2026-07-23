Bloqueo Hoy en Reforma, CDMX: ¿A Qué Altura Está el Cierre? Aquí, Alternativas

¡Toma precauciones! La mañana de hoy, 23 de julio de 2026, se registra un bloqueo sobre la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX), por una protesta de mujeres indígenas.

Aquí te decimos la zona exacta de la manifestación, para que consideres alternativas viales y evites afectaciones en tus traslados por la capital mexicana.

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