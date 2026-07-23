Movilidad

Bloqueo Hoy en Reforma, CDMX: ¿A Qué Altura Está el Cierre? Aquí, Alternativas

Manifestantes cierran ambos sentidos de Paseo de la Reforma este jueves; aquí te informamos la zona exacta del bloqueo

Bloqueo por comunidad indígena en Reforma · Juárez, Cuauhtémoc | Azael Valdes NarvaezBloqueo en Paseo de la Reforma la mañana del 23 de julio de 2026. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Protesta en Reforma: cierre total en ambos sentidos. Evita el tráfico y descubre rutas alternas. Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+