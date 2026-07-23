Bloqueo Hoy en Reforma, CDMX: ¿A Qué Altura Está el Cierre? Aquí, Alternativas

¡Toma precauciones! La mañana de hoy, 23 de julio de 2026, se registra un bloqueo sobre la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX), por una protesta de mujeres indígenas.
Aquí te decimos la zona exacta de la manifestación, para que consideres alternativas viales y evites afectaciones en tus traslados por la capital mexicana.
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Bloqueo en Reforma hoy
Desde temprano, integrantes de la organización Frente de Mujeres Indígenas en Resistencia instalaron un bloqueo en Reforma, al cruce con avenida Bucareli.
Por esa razón, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX implementaron cortes a la circulación previos, desde avenida Hidalgo y hasta avenida Morelos.
Las manifestantes cerraron la circulación en ambos sentidos de Reforma, tanto en los carriles centrales como en los laterales, por lo que se empezaron a generar importantes afectaciones viales en la zona.
En redes sociales, el Centro de Orientación Vial alertó a los automovilistas sobre el cierre de la circulación en la avenida, entre avenidas Hidalgo y avenida Morelos, por los manifestantes en Bucareli.
Asimismo, recomendó utilizar como alternativas viales:
Avenida Chapultepec.
Avenida Insurgentes.
Circuito Interior.
Otras opciones para evitar el tramo son avenida México-Tenochtitlán, Ribera de San Cosme y Doctor Río de la Loza.