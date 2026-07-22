Política

Llega al Senado Iniciativa de Sheinbaum de Ley contra Feminicidio en México: Esto Establece

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirma la recepción de la iniciativa con proyecto de decreto

Sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República el 8 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoSesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República el 8 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Llega al Senado la iniciativa de Sheinbaum para combatir el feminicidio. Proponen sanciones severas y derechos para víctimas. ¿Qué más establece esta ley crucial?

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