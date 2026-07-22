Llega al Senado Iniciativa de Sheinbaum de Ley contra Feminicidio en México: Esto Establece

Este miércoles 22 de julio de 2026, el Senado de la República recibió la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, firmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de redes sociales, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció la recepción del documento y dijo que será turnado a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género, de la Cámara alta.

¿Qué establece la iniciativa?

La senadora destacó que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, propone lo siguiente:

Homologar los protocolos de investigación y las sanciones por este delito en las 32 entidades federativas.

Imponer sanciones severas, incluso en el grado de tentativa.

Incluir 19 agravantes.

Establecer los derechos de las víctimas directas e indirectas.

Investigar como posible feminicidio y con perspectiva de género cualquier muerte violenta de una mujer.

Señalar además sanciones como la pérdida del derecho sucesorio o la patria potestad.

“El peor delito de violencia contra las mujeres”

Desde el pasado 15 de julio, Sheinbaum dio a conocer que enviaría al Congreso de la Unión la iniciativa en la materia, con el fin de homologar el tipo penal y establecer criterios obligatorios para que todas las fiscalías del país investiguen este delito bajo los mismos procedimientos.

La mandataria enfatizó que "el peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno hacia una mujer es la muerte, el feminicidio, que significa asesinar, quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer, es un delito de odio asociado a ser mujer".

Comentó que en algunas fiscalías estatales se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como suicidio, o tardan mucho en reconocer la participación de familiares.

Por ello, indicó que "esta ley lo que hace es que en todas las fiscalías se trabaje igual, evitar al máximo que se trate como suicidio y evitar al máximo que si se conoce la presunción del posible culpable, que lamentablemente en la mayoría de los casos es un familiar directo, esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y tengamos cero impunidad frente a los feminicidios".

SPB