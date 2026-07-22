Política

Greer Confía en que Habrá Acuerdo con México para Mantener T-MEC: Señala Puntos Clave

Jamieson Greer dijo que EUA quiere "que las reglas de origen en el T-MEC sean muy sólidas para incentivar la producción en Norteamérica"

Jamieson Greer, representante Comercial estadounidenseJamieson Greer, representante Comercial de EUA. Foto: Reuters

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Greer, representante de EUA, espera cerrar el año con un acuerdo T-MEC. Reglas de origen y normas laborales en el centro de las negociaciones.

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