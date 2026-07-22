Greer Confía en que Habrá Acuerdo con México para Mantener T-MEC: Señala Puntos Clave

Este miércoles, 22 de julio de 2026, el representante Comercial de Estados Unidos de América (EUA), Jamieson Greer, declaró que espera avances de aquí a finales de año en las negociaciones del T-MEC con México y Canadá en temas como:

Reglas de origen, reglas laborales o ambientales.

Greer presentó testimonio en el comité de Finanzas del Senado estadounidense, antes de volar a México, donde los equipos negociadores de ambos países abrieron una tercera ronda de negociaciones para la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

"Queremos que las reglas de origen en el T-MEC sean muy sólidas, para incentivar la producción en Norteamérica en lugar de en otras regiones que tienen mucha capacidad excedente o prácticas no basadas en el mercado", declaró Greer.

"De manera similar, he escuchado también (expresiones) de personas en el Congreso sobre la necesidad de fortalecer la aplicación de las normas laborales y ambientales en relación con México. Esto también puede tomar tiempo", advirtió.

"Confío en que antes de que termine el año podamos tener al menos opciones para que el presidente Trump y los líderes de Canadá y/o México consideren posibles acuerdos provisionales o medidas que Canadá pueda adoptar, por un lado, y que México pueda adoptar, por el otro", declaró Greer.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Arranca en CDMX la Tercera Ronda de Conversaciones Formales con EUA para Revisión del T-MEC

Sheinbaum recibirá a Greer en Palacio Nacional

Se prevé que mañana jueves, 23 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reciba en Palacio Nacional al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el marco de la tercera ronda bilateral de conversaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El jueves voy a recibir al embajador (representante comercial) en Palacio Nacional. En la mañana. Todavía no tengo la hora, pero en la mañana”, declaró hoy la mandataria durante su conferencia de prensa diaria desde Toluca, en Estado de México.

Greer viajará a México de miércoles a viernes para participar en las negociaciones encabezadas por el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, cuyos equipos técnicos iniciaron el martes los trabajos con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

Las reuniones se desarrollarán hasta el jueves 23 de julio en Ciudad de México y abordarán asuntos como los aranceles al acero, el aluminio y sus derivados, la industria automotriz, la seguridad económica, los temas laborales, la agricultura y los servicios de pagos electrónicos.

Con información de N+, AFP y EFE

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