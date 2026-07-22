Las 4 Actividades Sencillas que Cuidan tu Cerebro y Evitan Enfermedades: ¿Cuáles Son?

Las 4 actividades sencillas que cuidan tu cerebro y ayudan a prevenir enfermedades neurológicas pueden incorporarse a la rutina diaria y marcar una diferencia en la memoria, el aprendizaje y la calidad de vida. En N+ te compartimos cuáles son.

En el marco del Día Mundial del Cerebro, que se conmemora este 22 de julio, el Centro Neurológico y de Sueño destacó que mantener hábitos saludables es una de las mejores formas de proteger la salud cerebral a cualquier edad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Presentan Reforma para Reconocer el Derecho a la Salud Mental en CDMX

¿Cuáles son las 4 actividades para cuidar tu cerebro?

Dormir lo suficiente: un descanso adecuado permite que el cerebro recupere funciones esenciales relacionadas con la memoria, la concentración y el aprendizaje. Dormir bien también favorece el equilibrio físico y mental.

Hacer ejercicio de manera constante contribuye a una mejor circulación sanguínea, lo que beneficia el funcionamiento cerebral. Además, ayuda a controlar factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y el sobrepeso, que pueden afectar la salud neurológica.

Una dieta equilibrada aporta los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. También favorece el control del colesterol y la glucosa, condiciones relacionadas con diversas enfermedades cerebrales.

Ejercitar la mente: leer, aprender nuevas habilidades, resolver acertijos o problemas, escuchar o practicar música y convivir con otras personas son actividades que estimulan las funciones cognitivas y fortalecen la memoria.

Enfermedades neurológicas más comunes

Las afecciones también varían según la edad:

En la infancia destacan los trastornos del neurodesarrollo, la epilepsia y algunas enfermedades genéticas.

En adolescentes y adultos jóvenes son más frecuentes la migraña, los trastornos del sueño, la epilepsia y la esclerosis múltiple.

En la adultez aumenta el riesgo de evento vascular cerebral, neuropatías asociadas a la diabetes y trastornos del movimiento.

En los adultos mayores son más comunes el deterioro cognitivo, la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson y otras demencias.

FBPT