Habrá Nuevos Aranceles de EUA: Greer Manda Mensaje Mientras hay Revisión del T-MEC

Estados Unidos de América (EUA) anunciará nuevos aranceles en los próximos días, anticipó este martes, 21 de julio de 2026, el representante para el Comercio (USTR), Jamieson Greer, durante una entrevista a CNBC.

Cabe recordar que sus servicios han puesto en marcha investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales, dirigidas en particular al trabajo forzoso, y se espera que las conclusiones se conozcan esta semana.

Mientras tanto, México y Estados Unidos sostienen hoy una nueva ronda de trabajo, para avanzar en los temas pendientes de la revisión del T-MEC, definir los siguientes pasos del proceso y se darán a conocer los resultados una vez concluido el encuentro.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, las conversaciones han mostrado avances: los temas pendientes pasaron de 54 a 14 en los últimos meses.

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Nuevos aranceles de EUA

Estos aranceles que se impondrán a 60 países, podrían afectar a los principales socios comerciales de Estados Unidos, deben reemplazar a impuestos aduaneros temporales del 10% instaurado por el presidente Donald Trump tras la invalidación por la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado.

"Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican", dijo Greer a CNBC.

"Esperamos ver algunas acciones pronto", añadió el funcionario estadounidense.

Con información de N+ y AFP

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