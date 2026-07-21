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Habrá Nuevos Aranceles de EUA: Greer Manda Mensaje Mientras hay Revisión del T-MEC

El representante para el Comercio de EUA, Jamieson Greer, adelantó que su país impondrá nuevos aranceles

El representante para el Comercio de EUA, Jamieson GreerEl representante para el Comercio de EUA, Jamieson Greer. Foto: Reuters

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Nuevos aranceles de EUA en camino, mientras México y EUA avanzan en la revisión del T-MEC. ¿Qué cambios se avecinan? Infórmate aquí.

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