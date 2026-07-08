¿Qué Temas Abordarán México y EUA por Revisión del T-MEC el 20 de Julio 2026?

México y Estados Unidos definirán el 20 de julio los pendientes del T-MEC, entre aranceles, reglas de origen y seguridad económica

¿Qué Temas Abordarán México y EUA por Revisión del T-MEC el 20 de Julio 2026?Banderas de México, Estados Unidos y Canadá ondean juntas, en referencia a la revisión del T-MEC que ambos países revisarán el próximo 20 de julio. Foto: Reuters

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