¿Qué Temas Abordarán México y EUA por Revisión del T-MEC el 20 de Julio 2026?

México y Estados Unidos sostendrán una nueva ronda de trabajo el 20 de julio de 2026 para avanzar en los temas pendientes de la revisión del T-MEC, definir los siguientes pasos del proceso y dar a conocer los resultados una vez concluido el encuentro.

¿De qué se quejan los estadounidenses?

Los asuntos planteados por Estados Unidos para esta ronda se concentran en la pérdida de empleos en algunas manufacturas, la alta dependencia de terceros países en las cadenas de suministro, el déficit comercial, las reglas de origen y la seguridad económica.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, las conversaciones han mostrado avances: los temas pendientes pasaron de 54 a 14 en los últimos meses.

Desde la perspectiva mexicana, estos puntos pueden atenderse mediante una estrategia regional que fortalezca la producción en Norteamérica y reduzca la dependencia de importaciones provenientes de Asia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. "El TMEC Fue un Desastre": Trump Pide Acabar con Tratado que Él Impulsó con México y Canadá

Los trece puntos que presentó México

México, por su parte, documentó trece preocupaciones comerciales en el marco del tratado. Entre ellas están los incrementos arancelarios de Estados Unidos a industrias estratégicas bajo la medida 232 —el mecanismo que permite a Washington imponer aranceles por motivos de seguridad nacional— y a productos no originarios del tratado bajo la Sección 122, además de restricciones en sectores específicos, el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y barreras comerciales a nivel estatal.

México sostiene que estas medidas representan obstáculos significativos para el comercio bilateral y que requieren atención inmediata para mantener el equilibrio de la relación comercial entre ambos países.

Las seis prioridades de México para la ronda

La agenda bilateral se estructura en torno a seis puntos:

Protocolo de no aplicación de medidas unilaterales.

Resolución de aranceles en acero.

Preservación de la competitividad automotriz.

Marcos de seguridad económica.

Atención de temas bilaterales pendientes.

Acciones para elevar los niveles de certidumbre para la inversión.

Esta agenda busca consolidar las ventajas comerciales de México en el nuevo orden comercial global. En concreto, el gobierno mexicano exigirá a Estados Unidos la eliminación de aranceles entre los países miembros del tratado, en particular en los sectores de acero, aluminio y automotriz, con el objetivo de fortalecer la competitividad regional.

Semiconductores y medicamentos, entre los sectores que busca impulsar México

Además de acero, aluminio y automotriz, la estrategia mexicana apunta a promover inversiones en sectores como semiconductores, medicamentos, cómputo y electrónica.

El objetivo es incrementar la capacidad productiva de América del Norte, reducir dependencias externas en insumos críticos y componentes de cadenas de alto valor, y asegurar una ventaja competitiva frente al resto del mundo.

La relación con Canadá sigue en agenda positiva

Al margen de la revisión con Estados Unidos, la relación de México con Canadá mantiene una agenda positiva. Ambos países cuentan con un plan de acción conjunto, aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney durante su primera visita a México.

El plan contempla misiones comerciales, un incremento del comercio bilateral y un mayor flujo de inversión entre ambas naciones.