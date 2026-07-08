Así se Evitó Precio de Gasolina en 32 Pesos: Sheinbaum Habla de Guerra EUA vs Irán

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) —el gravamen que se aplica a la venta de combustibles— y a acuerdos voluntarios con gasolineros el que el precio de la gasolina no haya escalado hasta los 32 pesos, en medio de la reactivación del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha presionado al alza los precios de los energéticos a nivel mundial.

Lo que dijo la presidenta sobre el precio de la gasolina

Sheinbaum lamentó la reactivación del conflicto entre Estados Unidos e Irán por el impacto que tiene en el precio de los combustibles tanto en México como en el resto del mundo.

"Aquí hicimos un esfuerzo muy grande porque, si no, la gasolina hubiera llegado a 30-32 pesos, si no hubiéramos incorporado incentivos, es decir, reducir el IEPS y los acuerdos voluntarios con gasolineros."

De acuerdo con la mandataria, el resultado de esas medidas es que el precio se mantiene en 24 pesos, y adelantó que el siguiente objetivo es lograr una reducción adicional en el diésel.

"Entonces, se mantiene en 24 pesos y el objetivo es que el diésel baje más."

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Las medidas detrás del precio congelado

Reducción del IEPS aplicado a la venta de gasolina.

Acuerdos voluntarios del gobierno con gasolineros.

Precio actual: 24 pesos por litro, según la presidenta.

Siguiente meta: bajar más el precio del diésel.

El contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán

La guerra entre Estados Unidos e Irán ya tiene efectos medibles en la economía global: el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su previsión de crecimiento mundial para 2026 debido al shock energético que ha provocado el conflicto.

El organismo ahora prevé que la economía global se expanda 3% este año, por debajo del 3.5% registrado el año pasado y del 3.1% que había proyectado en abril. Irán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero cerrando el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural del mundo, lo que disparó los precios de los energéticos.

El FMI espera que los precios del petróleo suban casi 32% este año y que la inflación al consumidor a nivel mundial se ubique en 4.7% en 2026, frente al 4.1% de 2025. Los pronósticos del organismo suponían que el estrecho de Ormuz reabriera este mes, aunque los ataques estadounidenses contra Irán se reanudaron y el presidente Donald Trump declaró que el alto el fuego con la República Islámica había terminado.

"La economía mundial ha resistido el shock de la guerra mejor de lo que se temía", dijo Petya Koeva Brooks, subdirectora del departamento de investigación del FMI, en declaraciones a periodistas citadas por Associated Press.