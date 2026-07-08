Así se Evitó Precio de Gasolina en 32 Pesos: Sheinbaum Habla de Guerra EUA vs Irán

Sheinbaum explicó que el IEPS y acuerdos con gasolineras evitaron que la gasolina llegara a 32 pesos por la guerra EUA-Irán

Así se Evitó Precio de Gasolina en 32 Pesos: Sheinbaum Habla de Guerra EUA vs IránUna gasolinera Pemex en la Ciudad de México exhibe sus precios: 27.09 pesos por litro de Premium y 23.99 pesos por litro de Magna. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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